Casi un centenar de expositores se dan cita en la IV Feria Multisectorial de Peal de Becerro (Jaén)

Inauguración de la IV Feria Multisectorial de Peal de Becerro. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casi un centenar de expositores se dan cita hasta el próximo domingo en la IV Feria Multisectorial de Peal de Becerro (Jaén), una cita con carácter bienal con la que el Ayuntamiento pretende dinamizar la economía local y comarcal.

El Parque Félix Rodríguez de la Fuente acoge este evento, cuya inauguración ha contado con el alcalde, David Rodríguez; la diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, y el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, enrte otros.

Uceda ha subrayado que en esta muestra "se puede ver lo mucho y bueno que Peal de Becerro ofrece no solo a la comarca de Cazorla, sino también a la provincia de Jaén". "Se trata de un municipio dinámico, emprendedor, y hoy podemos ver aquí ejemplos de ello con la presencia de empresas de servicios agrícolas, de servicios en general, de comercios y también está muy presente la gastronomía", ha dciho.

Al respecto, ha recordado que "hasta once empresas de esta localidad forman parte de la estrategia Degusta Jaén, por lo que creo que tenemos que dar la enhorabuena al alcalde y a su equipo de gobierno por la celebración de esta cita".

Por su parte, Rodríguez ha mostrado su satisfacción por la realización de una feria que en su "cuarta edición arranca con éxito de participación, casi un centenar de expositores que han llenado el recinto".

En este sentido, ha aludido a unas las expectativas "muy altas" y "se espera un fin de semana con mucha afluencia de público, pese a las altas temperaturas". "Estamos en un año en el que la economía en nuestra localidad está bastante fuerte y se esperan muchas ventas en un evento que estamos trabajando para que se convierta en el principal escaparate para la comarca y la provincia de Jaén en lo referente al mundo rural", ha señalado.

La Diputación está presente en esta feria repartiendo material promocional y dando a conocer distintos programas que se llevan a cabo desde el área de Empleo y Empresa, como Jaén por Industria, Talentium Empresa o Proempleo8.

Además de la zona de expositores, este evento cuenta con un amplio programa de actividades, entre las que se incluyen una exposición de miniaturas agrícolas, una concentración de tractores clásicos o degustaciones de productos y platos locales.

También se han programado actividades de animación infantil, conciertos, bailes, sorteos, concursos de habilidad con tractor y remolque, de lanzamiento de alpacas y de habilidad con maquinaria giratoria y un espectáculo ecuestre.