Cazorla volverá a convertirse en una escuela de cine del 20 al 29 de julio con el VIII Campus Miguel Picazo

JAÉN 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio jiennense de Cazorla volverá a convertirse en una escuela cinematográfica entre los próximos 20 y 29 de julio con el VIII Campus de Cine Español Miguel Picazo.

Esta nueva edición reunirá a destacados profesionales del séptimo arte español, como Alberto Rodríguez, Rafael Cobos, Antonio del Real, María Ripoll o Montxo Armendáriz, y a unos 80 alumnos procedentes de toda España y también de otros países.

La Diputación de Jaén y el Ayuntamiento cazorleño se dan la mano un año más para organizar este programa formativo que ha sido presentado por su director, Enrique Iznaola; la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, y el alcalde, José Luis Olivares.

"Hay muchas maneras de conocer la provincia: se puede hacer recorriendo sus paisajes, disfrutando de su patrimonio o de su gastronomía, pero también se puede conocer a través de las historias que cuenta y durante diez días Cazorla vuelve a convertirse en el lugar donde se cuentan historias, donde se aprende a hacer cine y donde el talento encuentra un espacio para crecer", ha afirmado Colomo.

Ha destacado que el proyecto "nació con vocación de futuro" y hoy "está plenamente consolidado". Igualmente, ha valorado que "no solo atrae a jóvenes de toda España, sino que también ha conseguido desde hace tiempo hacerse un hueco propio dentro del panorama de la formación cinematográfica".

Algo que ha llegado "por casualidad", sino "porque detrás hay trabajo y una apuesta sostenida en el tiempo". "Desde la Diputación de Jaén llevamos 35 años creyendo en el audiovisual como un sector estratégico para nuestra provincia. Empezamos en el año 91 con los Encuentros con el Cine Español y, desde entonces, hemos ido construyendo una programación coherente y sólida que hoy integran también Rodando por Jaén, la Muestra de Cine Español Inédito en Jaén y también este Campus Miguel Picazo", ha explicado.

En esta línea, ha insistido en que estas iniciativas no se entienden como actividades aisladas, "ya que forman parte de la misma estrategia, que es apoyar la creación, generar oportunidades para los profesionales, atraer talento y seguir posicionando a Jaén como un territorio donde el cine pasa, se rueda, pero también se hace".

CERCANÍA

Con respecto a este campus, ha considerado que, "más allá del nivel de los ponentes, que es realmente extraordinario, lo más valioso es el ambiente que se genera entre jóvenes que tienen muchísimas ganas de aprender, compartiendo durante varios días experiencias con directores, guionistas, productores e intérpretes que forman parte de la historia reciente del cine español".

"Esa cercanía no es fácil de encontrar y probablemente sea una de las claves del éxito de este campus", ha añadido la diputada de Cultura y Deportes, quien ha recordao que el próximo año se celebrará el centenario del nacimiento de Picazo, "un cineasta imprescindible, profundamente vinculado con Cazorla y la provincia, que hizo de la enseñanza una parte fundamental de su trayectoria".

Tras señalar que "no podía haber un mejor homenaje que seguir formando nuevas generaciones bajo su nombre", la diputada aludido al program "muy sólido" de esta edición. Habrá tres talleres impartidos por referentes como Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, Puy Oria y Moncho Armendáriz o María Ripoll.

"Nombres que hablan por sí solos y que van a permitir a los alumnos acercarse al guión, a la dirección, a la producción y a la interpretación desde una perspectiva absolutamente práctica y muy pegada a la realidad de la profesión", ha comentado.

A estos cursos se sumarán tres clases magistrales, el acto de inauguración, en el que estarán presentes Antonio del Real y Eulalia Ramón, y también una proyección especial de 'Los tigres' dentro del programa Encuentros con el cine español.

"Pero si hay un dato que me parece también muy significativo es que todos los talleres han completado ya todas las plazas y el tercero está prácticamente lleno", ha enfatizado la diputada, quien ha valorado que se volverá a recibir alumnado que procede de toda España, pero también de otros países.

En su opinión, "ésa es la mejor evaluación que puede tener" este proyecto, del que también ha resaltado "el esfuerzo que se hace desde la Diputación ajustando los precios de los talleres para que nadie se quede fuera por motivos económicos".

CREACIÓN DE HISTORIAS

Por su parte, el alcalde de Cazorla ha insistido en que durante la celebración de esta iniciativa el municipio "va a ser un espacio de curiosidad". "Confluirán el talento y las ganas de aprender, que van a convivir durante diez días y van a entender cómo, a través de una cámara, hay formas de entender el mundo, porque hay espacios donde se cuentan historias, pero en Cazorla, de la mano del campus, también se crean", ha dicho.

De este modo, los participantes "van a poder compartir y aprender en un campus de trabajo que es un referente absolutamente dentro del mundo del cine y que también permitirá esa proyección del municipio hacia afuera, a la vez que la formación de todos estos alumnos".

Por todo ello, Olivares ha agradecido a la Diputación "toda la apuesta que hace por la cultura en general, y por el cine en particular" y que en Cazorla se puede "disfrutar tanto con la entrega de los premios Miguel Picazo como con este campus".

"De alguna forma nos permite un poco volver a los orígenes de un municipio que ha dado grandes directores de la escena nacional, como Antonio del Real, al que vamos a poder tener una edición más aquí, o de Miguel Picazo, quien da nombre a este evento", ha agregado.

INICIATIVA PIONERA

El director del campus también ha reiterado su agradecimiento a la Diputación y al Ayuntamiento cazorleño por organizar una iniciativa "que viene a cubrir una necesidad, ya que no existían actividades como ésta".

"Una propuesta en la que hemos sido pioneros y que es un éxito, ya que este año habrá unas 80 personas de España y también del extranjero entre las que luego se producen sinergias para futuros proyectos cinematográficos", ha subrayado.

En su repaso a la programación prevista, Iznaola ha aludido a la presencia de Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, "directores que ahora mismo son número uno en Andalucía y de los más importantes españoles", así como ha María Ripoll, que "es la primera vez que viene a Cazorla y va a hacer un curso centrado en la interpretación".

Los cursos se completan con el dedicado al paso de la idea de la pantalla, que detalla todo el proceso relativo a la creación de una película, y lo dirigen Montxo Armendáriz y Puy Oria.

CLASES MAGISTRALES

Por lo que respecta a las clases magistrales, comenzarán "en la inauguración con Antonio el Real y con Eulalia Ramón, que fue la viuda de Carlos Saura y que trabajó con Antonio en 'El río que nos lleva'".

Otra se centrará en cómo presentar una película a un festival y cómo son los festivales por dentro, impartida por Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga. Rosa Pérez, productora de A3 Media, hablará de la producción ejecutiva en el cine.

"Y hemos querido también hacer un guiño a los oficios cinematográficos con Elena de Lorenzo, que es una figurinista que va a hablar del vestuario cinematográfico y que, por ejemplo, entre sus últimas producciones está la serie de 'Marbella'. Es una programación muy variada y creo que la gente va a salir contenta de esta experiencia", ha concluido Iznaola.