El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén acoge la exposición 'Mujeres leyendas del deporte'

África Colomo en la exposición 'Mujeres leyendas del deporte'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén alberga hasta el próximo 6 de octubre la exposición 'Mujeres leyendas del deporte', que reúne 70 objetos icónicos de grandes deportistas españolas y mundiales.

"Para la Diputación, es una satisfacción poder acoger esta exposición, que nos permite reconocer la trayectoria de algunas de las grandes deportistas de nuestro país y del ámbito internacional", ha afirmado la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, sobre esta muestra producida por la Asociación Museo del Deporte.

Según ha explicado, a través de 70 objetos vinculados a sus carreras, la muestra "habla de talento, de esfuerzo, de superación y, sobre todo, de mujeres que fueron abriendo camino para las generaciones que vinieron después".

"Este es uno de sus principales valores, ofrecer referentes a nuestras niñas y a nuestras jóvenes, demostrarles que no hay límites ni espacios que les estén vedados y que también ellas pueden llegar tan lejos como quieran", ha destacado.

Ha añadido que, con esta muestra, la Administración provincnial "seguir apoyando el deporte femenino, darle visibilidad y contribuir a que cada vez más mujeres encuentren en el deporte un espacio de igualdad, de oportunidades y de crecimiento personal".

En este sentido, la vicepresidenta tercera ha apuntado que también supone "un homenaje a todas aquellas mujeres que hicieron historia y una invitación a seguir construyendo el futuro".

Por su parte, el comisario de la exposición, Alfonso Noáin, ha explicado que "está compuesta por unos 70 objetos de otras tantas deportistas, en su mayoría españolas, que de alguna manera representan algunas de las grandes gestas que colectivamente todos tenemos en la retina de nuestras deportistas".

"Hay nombres propios tan notorios como el de Simon Biles a nivel internacional; Alexia Putellas en fútbol; Ruth Beitia, la atleta cántabra; o Mireia Belmonte, la nadadora, que es la deportista femenina española con más medallas olímpicas de la historia", ha señalado.

Todos estos materiales "van acompañados con su señalética y con imágenes de gran tamaño y también hay una serie de audioguías narradas por periodistas deportivas españolas".

Las personas que visiten esta muestra podrán encontrar objetos como la primera antorcha olímpica que visitó España camino de México 1968 o la última que encendió un pebetero en territorio español camino de Atenas 2004.

Estos iconos comparten espacio con algunos recuerdos de las cuatro candidaturas olímpicas de Madrid, un dossier original y copias de las votaciones que dejaron a la capital de España a las puertas de organizar unos Juegos Olímpicos.

DISCIPLINAS DIVERSAS

En esta exposición se rememoran también los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 a través de la camiseta de podio de la primera medallista de oro olímpica femenina de la historia del deporte español, Miriam Blasco, o el chándal de Mercedes Coghen, la capitana del mítico equipo de hockey hierba que consiguió el primer oro olímpico femenino español de la historia en disciplinas de equipo también en aquella cita de Barcelona.

En otras disciplinas tienen representación atletas tan recordadas como Theresa Zabell y prendas rememorativas de su segundo oro en Atlanta 96 --es la única deportista española con dos oros olímpicos-- o Lydia Valentín y su chándal de Río de Janeiro rememorando la última de sus tres medallas en tres juegos consecutivos (Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016).

También aparecen la cántabra Ruth Beitia, oro olímpico en 2016 y poseedora de la triple corona europea, o el chándal de podio de Paula Leitón, quien lideró el brillante oro olímpico en waterpolo en París 24, el último del deporte español colectivo femenino hasta ahora.

En fútbol se exhiben camisetas de las campeonas del mundo Alexia Putellas y Olga Carmona. Y en baloncesto iconos como las botas Nike de la jugadora más popular y recordada, Amaya Valdemoro. En atletismo se cuenta con grandes leyendas nacionales como Carlota Castrejana, María Vasco, Ana Peleteiro o María Pérez. Están acompañadas por una de las mejores atletas de todos los tiempos, bicampeona olímpica y récord del mundo de la especialidad, la pertiguista rusa Yelena Isinbayeva.

Algunas zonas de la exposición pueden seguirse con audioguías accesibles a través de código QR narradas por periodistas como María Escario, Olga Viza o Paloma del Río.