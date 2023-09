El Centro Cultural Baños Árabes recibe en Jaén a afiliados sénior de la ONCE de Andalucía Oriental

Bienvenida a afiliados de la ONCE

Bienvenida a afiliados de la ONCE - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha recibido en el Centro Cultural Baños Árabes, a trabajadores de ONCE de Andalucía Oriental, que han elegido la capital para la celebración de su jornada de convivencia a la que han asistido también afiliados sénior de esta institución.

El máximo responsable de la Administración provincial, que ha participado en este acto junto a la directora de la ONCE en Jaén, Marisa Garzón; la directora de zona ONCE en Granada, a María del Carmen Aguilera; y a Amalia Amezcua, referente del mayor en el Consejo Territorial ONCE Andalucía, Ceuta y Melilla; ha subrayado el trabajo que esta institución realiza a nivel nacional "una labor que además va muchas veces más allá. Como ejemplo está el reparto de cupones, que es sin duda un gran instrumento de promoción turística y del territorio".

"Desde la Diputación Provincial tenemos las manos tendidas hacia este colectivo que se vuelca con toda la sociedad en general y de forma muy especial con aquellas personas que más dificultades y problemas tienen", ha destacado Reyes, que asimismo ha incidido en que "si la ONCE no existiera, habría que inventarla".

De igual forma, el presidente de la Administración provincial ha agradecido que la ONCE haya escogido la capital y el Centro Cultural Baños Árabes, para la celebración de su jornada de convivencia, "un lugar que es todo un emblema de la provincia donde se ubican los Baños Árabes mejor conservados de Europa y el Museo Internacional de Arte Naïf".

Durante su discurso, el presidente de la Diputación ha resaltado también que "Jaén es una tierra de grandes atractivos naturales, culturales y patrimoniales entre los que se encuentran los cuatro parques naturales; las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y Baeza; o "la impresionante Catedral de Jaén, fuente de inspiración para la construcción de muchas catedrales en Hispanoamérica, y considerada una de las obras más notables del Renacimiento andaluz".

Igualmente, Reyes ha hecho referencia a que Jaén destaca por ser la provincia con la mayor concentración de castillos y atalayas del sur de Europa, y posee un importante legado íbero, "y todo ello entre 66 millones de olivos, ya que nuestra provincia es la mayor productora de aceite de oliva del mundo y la que produce aceites de mayor calidad, que sin duda son un auténtico orgullo para nuestra tierra". Durante la celebración de esta jornada, los participantes han podido disfrutar de una cata de AOVE Jaén Selección 2023.