Cerca de 350 mujeres participan en Orcera (Jaén) en el VIII Encuentro Provincial de Mujeres Rurales

ORCERA (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

Cerca de 350 mujeres procedentes de 46 municipios de Jaén se han reunido este miércoles en Orcera para participar en el VIII Encuentro Provincial de Mujeres Rurales.

Se trata de un foro organizado por la Diputación con el objetivo de "poner en valor los logros y los avances de las mujeres en el ámbito rural y dar visibilidad a todos los problemas y dificultades que poseen".

Así lo ha asegurado el vicepresidente primero de la Administración provincial y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, que ha participado en la apertura de esta jornada de convivencia junto al alcalde orcereño, Juan Francisco Fernández, la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, y la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz.

En este acto, celebrado en el Teatro Municipal Emilio de la Cruz, Latorre ha explicado que la Diputación "pretende reconocer la labor de las mujeres rurales, ya que son fundamentales en la vida de nuestros pueblos". Al hilo, ha destacado "la labor que desempeñan las mujeres en el mantenimiento de la población en el territorio, además de en su desarrollo y progreso".

Entre las distintas acciones que Diputación tiene en marcha para avanzar en el progreso y desarrollo de la mujer en el medio rural, se encuentran la aprobación de distintos planes de igualdad. En la actualidad se desarrolla el IV Plan Provincial para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que dentro de sus líneas estratégicas incluye el impulso al asociacionismo femenino en el entorno rural.

"Avanzar en este sentido ayuda a garantizar la igualdad de trato y contribuye al empoderamiento de la mujer", ha apostillado Latorre durante su intervención, en la que además ha añadido que "desde la Administración provincial se continuará trabajando y apostando para que el medio rural sea un espacio de oportunidad y de igualdad real para todos y todas".

En esta línea, ha subrayado que "las mujeres representan la mitad de la población y juegan un papel muy importante no solo para el presente, sino también para el futuro, para lograr el equilibrio territorial, la sostenibilidad y el progreso económico y social".

"Cada vez son más las mujeres emprendedoras en nuestros pueblos que deciden mejorar su formación y avanzar en su carrera profesional, liderando empresas, entidades o colectivos, apostando por nuevos nichos de empleo, desde los relacionados con los cuidados de las personas al aprovechamiento del patrimonio cultural y natural desde el punto de vista turístico, la formación, la conservación del medio ambiente o la digitalización", ha concluido.