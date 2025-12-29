El Cetedex genera en Jaén más de 50 puestos de trabajo en sus primeras convocatorias de empleo público

Francisco Reyes junto al director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), el teniente general Enrique Campo - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) que el Ministerio de Defensa está construyendo en la capital jiennense, va a generar más de 50 puestos de trabajo en sus primeras convocatorias de empleo público.

Así lo ha indicado el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que ha comparecido junto el director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), el teniente general Enrique Campo, para informar sobre la reciente publicación de las primeras convocatorias de plazas para el Cetedex, que según se ha anunciado ha adelantado sus plazos de construcción y se prevé que entre en funcionamiento en septiembre de 2028.

En este acto, en el que también han estado presentes el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, y el subdelegado de Defensa, Evaristo Gutiérrez, el máximo responsable de la Diputación ha subrayado "la relevancia de esta convocatoria, que supone el principio del que es uno de los pilares fundamentales de este centro, el capital humano del Cetedex".

Al respecto, ha enfatizado que "aunque es importante la inversión, es fundamental el componente humano, los trabajadores y trabajadoras del propio centro". En este sentido, Reyes ha señalado que este anuncio "supone dar un paso importante de cara al funcionamiento de este centro tecnológico" que "va a marcar un antes y un después en la provincia de Jaén".

Entre los puestos convocados están "las primeras treinta plazas de la escala de científicos superiores de la Defensa, perfiles de alta cualificación, que es una de las claves del Cetedex, la generación de empleo cualificado".

De esta forma, ha añadido, "se avanza en materia de personal, a la par que se avanza en la construcción del centro y en el cumplimiento del compromiso anunciado por la ministra de Defensa y por la secretaria de Estado en su última visita a la provincia de Jaén, de que a finales del año próximo el campus principal estará operativo, junto con el inicio del campo de pruebas avanzadas".

Por ello, Reyes ha vuelto a "agradecer una vez más al INTA y al Gobierno de España su apuesta por el Cetedex, que sigue a buen ritmo y va por buen camino para convertirse, y convertir con ello a la provincia de Jaén, en una referencia en el ámbito de la defensa, especialmente en lo relacionado con la lucha antidrones, los vehículos autónomos y la inteligencia artificial ligada a la defensa".

Sobre esta cuestión, el presidente de la Diputación ha reivindicado "los frutos de este centro, que está suponiendo, tal y como dijo en su día el presidente del Gobierno, la creación de un ecosistema empresarial en torno al Cetedex". De hecho, ha remarcado que "hay empresas que ya han hecho importantes inversiones y que han empezado su actividad".

En esta línea, se ha referido a FMG, en Linares, que, tras una inversión superior a los 16 millones de euros en el antiguo polvorín de Linares donde "en un periodo de tiempo no muy largo se pueda llegar hasta los 200 trabajadores".

"También podemos hablar de Escribano, que está ejecutando actuaciones en Linares, en las naves de Santana, o también las inversiones que está realizando en Bedmar, que van a permitir que en el mes de febrero o marzo estén ya operativas estas instalaciones", ha agregado Reyes, que se ha referido igualmente a la instalación de SAPA Placencia en la capital jiennense para justificar "el papel fundamental que este centro tecnológico está jugando en la reactivación y diversificación de la industria en nuestra provincia".

De esta forma, el Cetedex contará el próximo año con sus 56 primeros trabajadores, que serán científicos superiores de Defensa y ayudantes de investigación. Queda pendiente otra convocatoria de 14 plazas más.

Con esta plantilla, según ha recalcado Enrique Campo, "las previsiones para alcanzar la plena operatividad del centro no serán en 2029, como habíamos previsto inicialmente, sino que estará en septiembre de 2028, por lo que hemos ganado año y pico".

En esta línea, el director general del INTA ha enfatizado que "este proyecto la verdad es que lleva un ritmo impresionante". Sobre los plazos anunciados, Campo ha expuesto que el objetivo es que "el centro ya pueda echar a andar en diciembre de 2026. Seis meses después esperemos que el campus principal esté completamente terminado y un año después, es decir, en septiembre de 2028, que el campo de pruebas avanzado esté finalizado y todo el personal incorporado".

En concreto, ha aclarado que "la idea es contratar directamente a unas 250 personas, de las cuales 137 van a ser personal del Ministerio de Defensa y el resto van a ser servicios derivados de la vida y funcionamiento del centro".

Lo fundamental de este centro "es que va a constituir un efecto tractor para toda la industria de defensa, que demanda el conocimiento generado y los servicios tecnológicos que no van a poder obtener en otro lado, y eso hace que las industrias se instalen en las proximidades del Cetedex, como ocurre en el resto de centros de ensayo que tiene el INTA por todo el territorio nacional".

Al respecto, ha puntualizado que "cuando el Cetedex todavía es un proyecto, ya hay empresas que se han instalado y que van a generar empleo, talento y personal técnico, además de que también van a necesitar industria auxiliar y cadena de suministro".

Eso hace que las estimaciones que se hacen en el Ministerio de Defensa es que, aparte de esos 250 empleos directos que van a trabajar en este centro tecnológico, se generen, "entre empleo directo, indirecto e inducido, diez veces más, es decir, en torno a los 2.500 empleos, aunque lo principal es que hay que tener en cuenta que la actividad que genera el centro es de alto valor, que va a atraer también a una industria de alto valor".

Este anuncio de los avances en las obras y la contratación de personal para el Cetedex ha sido, a juicio de Reyes, "una de las grandes noticias para la provincia de Jaén en este año".

A esta se han sumado otras, entre las que ha citado "el anuncio del estudio de viabilidad positiva del enlace de Jaén con la alta de velocidad por Montoro y la adjudicación del estudio informativo de la misma; o la firma del convenio con el Ministerio para la Transición Ecológica, por importe de 206 millones de euros, para obras hidráulicas.

También ha hecho referencia a la incorporación al Plan Nacional de Electricidad de una línea que va de Baza a Úbeda y Úbeda-Manzanares, que permitirá dar suministro a una parte del desierto eléctrico de la provincia de Jaén; o el anunciado inicio de la obra de la reapertura de la Academia de la Guardia Civil de Úbeda, que "en el mes de febrero recibirá a los primeros oficiales de la Guardia Civil que se formarán allí".