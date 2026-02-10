La Clásica Jaén Paraíso Interior de ciclismo se presenta en Madrid con su edición más internacional

JAÉN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sede del Consejo Superior de Deportes en Madrid ha acogido este martes la presentación de la edición más internacional de la Clásica Jaén Paraíso Interior de ciclismo. Este evento deportivo será la más internacional de las cinco ediciones que se han celebrado hasta la fecha y contará con la participación de 17 equipos de diez países distintos.

La prueba se celebrará el 16 de febrero con salida y meta en la ciudad de Úbeda (Jaén). El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha subrayado en su intervención que "la Clásica Jaén Paraíso Interior ya empezó apuntando alto, con muy buenas expectativas que se han ido consolidando a lo largo de estos años, hasta el punto de que ya es una cita ineludible en el calendario ciclista internacional".

En esta línea, ha asegurado que "cada edición se ha ido superando y mejorando" y en los últimos años "se ha completado con la celebración de pruebas como la Copa de las Naciones femenina Jaén Paraíso Interior y la Gran Fondo Jaén Paraíso Interior", de ahí que "pese a su juventud, se haya hecho un hueco siendo ya una prueba de renombre y de proyección internacional".

Para ello ha sido clave que cada año "esta prueba sea un gran espectáculo porque reúne una serie de ingredientes que la hacen especial y distinta y hace que tanto los ciclistas como el público la disfruten". Reyes ha desgranado como puntos fuertes lo espectacular del trazado; su dureza y la mezcla de superficies; el hecho de que se dispute entre olivares; y un cartel de ciclistas de primer nivel que vienen a Jaén a imponerse en una carrera que ya han ganado corredores de renombre como Pogacar, Lutsenko o Kwiatkowski.

El recorrido de este año será similar al del pasado, con 169 kilómetros, 33 de los cuales discurrirán por 'sterrato', y 2.600 metros de desnivel acumulado. En la primera parte, el pelotón partirá de Úbeda y recorrerá municipios de la provincia de Jaén como Linares, Ibros, Rus y Canena; ya en la segunda mitad será cuando los ciclistas tendrán que superar los tramos de caminos de olivos, una decena en total.

Para concluir, tendrán que afrontar un circuito final de 34 kilómetros al que los participantes darán dos vueltas, con meta en la ciudad ubetense. Todos estos son los ingredientes de una prueba que la Diputación de Jaén vuelve a patrocinar porque "confiamos en ella desde el minuto uno, ya que nuestra provincia sin duda es el sitio ideal para la práctica del ciclismo, un paraíso para la bicicleta y una provincia con mucha afición a este deporte".

Al respecto, Reyes ha puesto de relieve que Jaén "reúne las condiciones ideales para su práctica, con una orografía muy diversa, con recorridos de todo tipo perfectos para pruebas ciclistas", de ahí que cada año se acojan etapas de pruebas tan importantes como la Vuelta a España, que este año volverá a pasar por la provincia; la Vuelta a Andalucía, la Andalucía Bike Race o esta Clásica Ciclista Jaén Paraíso Interior.

Otro de los motivos que lleva a la Administración provincial a "estar muy contentos de este patrocinio" es su vertiente turística ya que "estas pruebas son un vehículo de promoción muy importante de nuestra provincia, para difundir nuestro paraíso interior, nuestros paisajes de olivos, nuestro patrimonio histórico y monumental".

Por último ha apuntado que la auditoría realizada de la pasada edición indicó que supuso "unos diez millones de euros de retorno económico, con la presencia de los equipos, participantes, medios de comunicación y aquellos que nos visitan durante los tres días en que se celebran las diferentes pruebas".

A esto se suma "el retorno mediático, con la difusión a través de la televisión, que se calcula que llegará a más de 180 países y unos tres millones de telespectadores en todo el mundo", ha concluido Reyes.

La celebración de la quinta Clásica Jaén Paraíso Interior será el colofón a este fin de semana de ciclismo en la provincia de Jaén, ya que el sábado se disputará la cuarta edición de la Gran Fondo Clásica JPI, una carrera cicloturista en la que está previsto que participen más de mil ciclistas. El domingo tendrá lugar la prueba de la Copa de las Naciones femenina, que reunirá por segundo año consecutivo a las mejores ciclistas de la categoría júnior con la presencia de las selecciones nacionales más punteras.

En el acto de presentación de la Clásica Jaén Paraíso Interior también han participado el presidente de la Federación Española de Ciclismo, José Vicioso, y el director de esta carrera, Pascual Momparler.