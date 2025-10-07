El congreso 'Jaén, tierra de batallas' aborda la trascendencia histórica militar de la provincia

JAÉN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El congreso 'Jaén, tierra de batallas' analiza, desde este martes y hasta el jueves, la trascendencia militar que a lo largo de la historia ha tenido la provincia.

Así se ha puesto de relieve en la inauguración de este foro, organizado por la UNED en la provincia en el marco de la conmemoración del 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén, con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación.

El Antiguo Hospital San Juan de Dios acoge el congreso, en cuya apertura han participado su director y también de la UNED en Jaén, Vicente Ruiz; la segunda teniente de alcalde de la capital, África Colomo, y el vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre.

Colomo ha destacado que este encuentro "combina rigurosidad académica con una mirada abierta y plural" e "invita a recorrer siglos de historia a través de los acontecimientos que marcaron el destino de esta tierra". "Será un punto de encuentro para historiadores, expertos y divulgadores de reconocido prestigio que pondrá de relieve la trascendencia histórica militar de la provincia de Jaén", ha añadido.

Igualmente, ha señalado el valor estratégico que tiene para la capital albergar un cita de estas características, que la posicionan dentro del panorama nacional e internacional como referente en la investigación histórica y refuerzan a la ciudad como destino turístico y cultural.

"Jaén ha sido siempre un territorio clave en la historia de España, escenario de batallas que marcaron el devenir de distintas épocas y que hoy conforman una identidad de la que debemos sentirnos profundamente orgullosos", ha subrayado.

Colomo, que ha asistido a la inauguración junto al cuarto teniente de alcalde, Luis García y la concejala de Educación, Eva Funes, se ha referido a la investigación científica de los eventos bélicos que han marcado el devenir de la provincia y de España.

Al respecto, ha afirmado que "conocer la historia no es un ejercicio de nostalgia, sino de responsabilidad". "Detrás de cada batalla, de cada hazaña bélica, hay mucho sufrimiento; familias rotas, vencedores y vencidos y, foros como este, en los que se analizan estos hechos desde un punto de vista científico, también nos hacen ser más conscientes de la necesidad que tenemos de desarrollar políticas que marquen un futuro en paz", ha comentado.

En este sentido, ha asegurado que "el conocimiento y la memoria son las mejores armas contra el odio y que solo desde la educación, la cultura y el diálogo" se podrá "construir un futuro más justo y más humano".

Finalmente, ha agradecido a la UNED su implicación en la conmemoración del 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén y su compromiso con la ciudad. "Vuelve a demostrar que es una referencia en la vida educativa y cultural de Jaén, aportando rigor académico y una programación que conecta pasado y presente para ayudarnos a entender quiénes somos y hacia dónde queremos ir", ha valorado.

OPORTUNIDAD

Por su parte, el vicepresidente primero de la Diputación ha resaltado que "Jaén ha sabido ver en nuestro patrimonio y en su historia una oportunidad para el futuro". Como ejemplo, ha aludido a productos turísticos como el de la Ruta de los Castillos y las Batallas, "un itinerario que, por su proyección y repercusión, ha sido sin duda una de las iniciativas turísticas y culturales más potentes de las realizadas en el último cuarto de siglo" en la provincia.

"Pocos lugares pueden ejercer mejor el papel de anfitrión para un foro científico como este que nuestra provincia, porque nuestro territorio es el que acumula más castillos, atalayas y fortalezas en el Sur de Europa, además de haber sido escenario de batallas decisivas en la historia de España, y también de Europa, como Baécula, las Navas de Tolosa o Bailén", ha declarado.

Durante su intervención, ha recordado que Jaén ha sido tradicionalmente tierra de frontera, lo que ha dejado "un patrimonio arquitectónico defensivo muy reconocible, además de contiendas y escaramuzas trascendentales en la historia, y otras que no fueron tan sonadas, pero que también tuvieron su importancia para la provincia y sus municipios".

Muchos de estos acontecimientos tendrán cabida en este congreso. Unos sucesos que, según ha apuntado Latorre, han marcado lo que hoy es la provincia, "un territorio que ha sabido ver en la historia una oportunidad de futuro".

De ese pasado fronterizo ha surgido la actual Ruta de los Castillos y las Batallas del Reino de Jaén, que actualmente incluye 26 recursos, entre castillos, fortalezas y museos como los dedicados a las batallas de las Navas de Tolosa, en Santa Elena, y Bailén, a los que próximamente se sumará el centro de interpretación de la batalla de Baécula en Santo Tomé.

"Espacios que han sido acondicionados, recuperados, rehabilitados o construidos y que suponen un atractivo más para nuestra potente oferta de turismo cultural, aumentando así el interés que despierta el paraíso interior jiennense entre los potenciales viajeros", ha subrayado.

El vicepresidente primero ha indicado que estos hitos históricos son parte de la "riqueza casi infinita, natural, paisajística, monumental, cultural o gastronómica, que atesora la provincia de Jaén". Un patrimonio que "ha permitido que el turismo sea ya motor de desarrollo social y económico" para sus municipios.