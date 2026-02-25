El Consejo del Aceite de Oliva aprueba una decena de propuestas ante los daños en el olivar de Jaén por el temporal

Reunión del Consejo Provincial del Aceite de Oliva - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Provincial del Aceite de Oliva ha celebrado una sesión extraordinaria en la que se ha abordado los daños ocasionados en el olivar por los temporales que ha sufrido la provincia de Jaén, además de aprobar una decena de propuestas de acción ante esta situación.

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha expuesto los principales temas abordados en esta sesión de este órgano promovido por la Administración provincial. Respecto a los daños ocasionados en el olivar por el tren de borrascas, Reyes ha señalado que las valoraciones de las organizaciones agrarias hablan de 70.000 u 80.000 hectáreas de olivar afectadas, lo que supone en torno a una pérdida del 15 por ciento de la cosecha.

En esta sesión también se ha expuesto cómo los daños en la cosecha de aceituna tienen como consecuencia la pérdida de jornales. En este punto, Reyes ha alabado la respuesta rápida del Gobierno de España ante esta situación "anunciando la reducción 35 a cinco las peonadas necesarias para los trabajadores eventuales del campo".

Asimismo, las distintas convocatorias de ayudas impulsadas por el Gobierno de España y por la Junta de Andalucía ante el tren de borrascas, así como los daños en las comunidades de regantes y la importancia de acondicionar las infraestructuras agrarias, especialmente los caminos rurales, han sido otro de los aspectos abordados en torno a este punto del orden del día del consejo.

Al respecto, Reyes ha lamentado que "desde el Gobierno de Andalucía se hayan excluido los caminos rurales en las solicitudes sobre los daños que los ayuntamientos hagan llegar a la Junta de Andalucía".

Desde el Consejo Provincial de Aceite de Oliva se ha instado a que "haya un mecanismo de coordinación de las ayudas entre las distintas administraciones, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y también los ayuntamientos, además de que haya agilidad a la hora de tramitar y de resolver las distintas convocatorias".

También entre las distintas propuestas aprobados en esta sesión, se ha solicitado al Gobierno de España que pida a la Comisión Europea la máxima cuantía posible del Fondo de Solidaridad de la UE y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a que agilice todos los trámites que permitan las reparaciones de las instalaciones de riego que se hayan visto afectadas.

Asimismo, se ha pedido a la Junta de Andalucía que "ponga cuanto antes sobre la mesa las ayudas que ha anunciado, porque no vale que se anuncien medidas y que sean efectivas a partir del mes de junio", ha señalado Reyes, que ha hecho hincapié en la necesidad de que estas ayudas sean "inmediatas".

El Consejo Provincial del Aceite de Oliva también ha aprobado instar al Gobierno andaluz a que, a través de los fondos comprometidos en la Primera Estrategia Andaluza para el sector del olivar, se impulsen modelos de gestión sostenible en el olivar de especial dificultad y se ha solicitado a las administraciones públicas competentes al refuerzo y mejora de medidas encaminadas a hacer del seguro agrario una herramienta más atractiva de cara a su contratación.

Asimismo, se ha propuesto solicitar al Gobierno central y a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de un plan especial empleo para solventar la pérdida de renta de los trabajadores agrícolas del campo, además de instar a las cooperativas oleícolas la creación de modelos de gestión territorial compartida que permita la realización de gestiones sostenibles del olivar en pequeñas y medianas explotaciones, así como el impulso de acciones de formación y concienciación de los agricultores en la gestión sostenible de los olivares por parte de las organizaciones agrarias, entre otras propuestas.

Otro de los puntos de esta sesión extraordinaria del Consejo Provincial del Aceite de Oliva ha versado sobre el plan de trabajo que se va seguir para consensuar la propuesta común de la provincia de Jaén ante la PAC post 2027, que se sustenta en un informe que está ultimando un grupo de trabajo liderado por Manuel Parras.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha subrayado el compromiso del Gobierno de España con el olivar jiennense tras las ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros de la pasada semana con un Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los efectos provocados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, con especial incidencia en Andalucía y Extremadura, y que movilizará más de 7.000 millones de euros.

De esta cuantía se contempla un plan extraordinario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que asciende a 2.874,1 millones de euros para agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores de Andalucía y Extremadura.

Fernández ha avanzado que la Subdelegación del Gobierno ya ha habilitado una oficina desde donde se está informando "con la máxima rapidez y eficacia" de las ayudas destinadas a afectados por el temporal.

Por último, Fernández ha incidido en la necesidad de trabajar de forma conjunta entre administraciones, organizaciones agrarias y agentes sociales para "fortalecer el liderazgo internacional de nuestro aceite de oliva y garantizar el futuro de miles de familias que dependen directamente de este cultivo", lo que implica contar con "una PAC con una personalidad plenamente europea, como ha sido hasta ahora y con unos fondos que sean como mínimo los del periodo anterior".