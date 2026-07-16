Descubren un nuevo fragmento de mosaico en las obras de excavación en la villa romana de Los Robles, en Jaén

María Espejo y Francisco Javier Lozano en su visita al yacimiento - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de conservación, restauración y puesta en valor de los restos localizados en la villa romana del Cortijo de Los Robles, en Jaén, han registrado un nuevo hallazgo arqueológico.

Durante las tareas de excavación para la cimentación de la nueva cubierta protectora de la villa, el equipo de arqueólogos ha descubierto un nuevo fragmento que, según ha indicado la concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, forma parte de los mosaicos que ya eran conocidos en el yacimiento.

Así lo han podido comprobar de primera mano Espejo, y el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, durante una visita realizada para comprobar el estado de las actuaciones que se ejecutan conjuntamente entre el Ayuntamiento de Jaén, a través del Patronato municipal de Cultura, y la Diputación Provincial.

Este nuevo descubrimiento, que se ha producido en la zona residencial de la villa, podría motivar pequeñas modificaciones técnicas en el proyecto definitivo de puesta en valor con el objetivo de asegurar la perfecta integración del fragmento hallado.

Según han detallado, los restauradores están interviniendo en diferentes mosaicos que ya habían sido identificados en campañas anteriores y que permanecían protegidos bajo tierra para garantizar su conservación. Estos mosaicos, situados en la zona del peristilo --el patio porticado central en torno al impluvium--, están conformados por teselas de tonos blancos, negros y rojos que dibujan motivos geométricos.

Asimismo, junto a estos elementos ha aparecido la basa de una columna, una pieza arqueológica que se suma a un capitel de piedra tallada que fue recuperado recientemente en otra de las áreas de la excavación.

Las intervenciones se están desarrollando a buen ritmo en los dos sectores documentados del enclave: la zona residencial de la villa romana y el área de la almazara. Sobre esta última, María Espejo ha recalcado que su puesta en valor garantizará la conservación y evitará el deterioro de este espacio en un enclave arqueológico clave que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Esta actuación se complementa con el proyecto del Centro de Innovación Paisajes del Olivar, un espacio dedicado al oleoturismo que ya se encuentra en construcción.

Dicho centro forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Jaén, capital del oleoturismo en España: nuevo modelo turístico sostenible que pone en valor el paisaje olivarero y la cultura que gira en torno a él', el cual está integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y cuenta con la financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.