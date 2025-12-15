Destacan las oportunidades que el mercado chino ofrece a los sectores oleícola e industrial de la provincia de Jaén

Encuentro empresarial con el embajador de China en España. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de empresas de la provincia de Jaén ha participado este lunes en un encuentro organizado por la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) con el embajador de China en España, Yao Jing, que se ha celebrado en la Diputación.

El presidente de esta Administración, Paco Reyes, junto al vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, y al alcalde de Jaén, Julio Millán, ha recibido al diplomático del país asiático.

Yao Jing ha firmado en el libro de honor de la Diputación con motivo de esta visita en la que ha colaborado la Fundación Cátedra China y que se enmarca en el diálogo establecido por la embajada china con distintas provincias españolas con el objetivo de fomentar la cooperación económica.

"La provincia de Jaén ha incrementado en los últimos años de manera exponencial sus exportaciones y somos conscientes de la gran oportunidad que representa el mercado chino. Por eso, hemos querido aprovechar la estrategia que el propio embajador tiene de acercamiento a las provincias españolas para estrechar lazos que les permitan conocer un poco más el territorio y al mismo tiempo favorecer el intercambio de experiencias culturales, sociales y, especialmente, desde el punto de vista económico", ha explicado Reyes.

En este sentido, ha resaltado la calidad del aceite de oliva jiennense y el potencial industrial de la provincia. "Somos conscientes de la valoración que hacen del aceite de oliva y hemos insistido en que es un producto de calidad y que, por lo tanto, hay muchas oportunidades de que se pueda incrementar la venta en este país asiático que apuesta cada vez más por la calidad", ha subrayado.

El presidente de la Diputación ha aprovechado este encuentro para agradecer al embajador la apuesta de empresas chinas que se han instalado en la provincia de Jaén, como Desay o Coronet. En este punto, ha asegurado que "reúne las condiciones para que la industria siga creciendo", una actividad que ya aporta a la economía jiennense "lo mismo que el olivar y que genera más empleo que el sector oleícola".

Para finalizar, Reyes ha invitado a Yao Jing a visitar con más detenimiento la provincia de Jaén "para que conozca en detalle la magnífica Catedral, que ha visto desde el balcón de la Diputación Provincial, o las ciudades Patrimonio de la Humanidad Úbeda y Baeza".

Por su parte, el embajador de China en España se ha mostrado impresionado por el paisaje de olivar de la provincia de Jaén y ha reconocido que, con las actuales relaciones bilaterales entre España y China y la cooperación económico-comercial, "el mercado chino está totalmente abierto a los productos españoles".

En este sentido, Yao Jing ha señalado que Jaén y el mercado de China tienen "una gran complementariedad" y ha considerado que "los productos de calidad como el aceite de oliva de Jaén serán muy populares entre los consumidores chinos".

El alcalde de Jaén ha incidido en que este encuentro "es una oportunidad fantástica poder seguir trabajando desde todos los puntos de vista con China, para llevar a cabo la integración empresarial, la integración social y cultural y para ofrecer la posibilidad de que nuestros empresarios puedan llevar a cabo iniciativas comerciales con China".

Millán ha recordado las misiones comerciales y hermanamientos que recientemente ha impulsado el Ayuntamiento de Jaén con ciudades chinas como Zhengzhou o la provincia de Zhejiang y ha mostrado su deseo de que iniciativas empresariales chinas se puedan implantar en la capital jiennense.

POTENCIAR LAZOS

Por último, el presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén ha valorado esta misión comercial con la embajada china en España "para potenciar y estrechar los lazos de colaboración empresarial, concretamente, con la provincia de Jaén".

En este encuentro impulsado por la CEJ se han dado cita empresas jiennenses de diversos sectores como el oleícola, representado por Interóleo y Jaencoop; la construcción y la maquinaria, con Sanelec Logística y Guillermo García; las energías renovables, con presencia de Intelec e Instalaciones Negratín, o la comercialización de mobiliario, con Grupo Peñalver e Hipermueble.

Igualmente, ha tenido representación el transporte, con GilsanBus; la tecnología, con IMG Control Industrial; la gestión de residuos, con Aventum; la automoción, con Liderkit; la ingeniería eléctrica, con Andel; las tecnologías 3D, con Sicnova; o la industria agroalimentaria, con la participación de Supermercados Masymas, Coloryn de Andújar o Family Biscuits.