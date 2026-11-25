La vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, en una acción promocional de 'Jaén, paraíso interior' en Viena (Austria). - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El destino turístico 'Jaén, paraíso interior' ha desarrollado recientemente dos acciones promocionales en Viena (Austria) para dar a conocer los principales atractivos turísticos de la provincia en el mercado centroeuropeo.

El oleoturismo, los aceites de oliva virgen extra (AOVE), los parques naturales, el patrimonio y la gastronomía jiennense han centrado estas iniciativas, en las que ha participado la vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, en el marco de la estrategia de promoción internacional del destino, según ha precisado la institución provincial a través de un comunicado.

"Desde la Administración provincial estamos llevando a cabo una de las más de 40 acciones promocionales previstas para dar a conocer la provincia, con especial atención a nuestro producto estrella, el oleoturismo". En esta ocasión, "hemos estado en uno de los países de Centroeuropa, a través de una acción acordada con Turespaña y desarrollada en el marco del convenio con Turismo Andaluz", ha concretado Parra.

Uno de los encuentros celebrados en la capital austriaca ha tenido lugar en el Instituto Cervantes de Viena, donde más de medio centenar de personas han conocido la oferta de oleoturismo de la provincia de Jaén. La jornada ha contado con la participación de la directora de la Oficina Española de Turismo (OET) en Viena, Inmaculada Aguado; la directora del Instituto Cervantes en esta ciudad, Mila Crespo; la embajadora de España en Austria, María Aurora Mejía, así como representantes de la Embajada de Eslovaquia. El encuentro se ha completado con una cata de aceites de oliva virgen extra de la provincia, acompañada de una propuesta de maridaje.

Por su parte, la vicepresidenta primera de Diputación ha destacado el interés de este mercado por "un turismo pausado y auténtico, en el que se vivan experiencias y se huya de los destinos masificados". En este sentido, Parra ha enfatizado en el atractivo del paisaje del olivar jiennense y la "amplia oferta de experiencias inmersivas que ofrece la provincia", con más de 170 propuestas repartidas por el territorio.

Asimismo, la responsable provincial ha resaltado "el potencial turístico de las ciudades Patrimonio de la Humanidad, la gastronomía jiennense, que vive un momento de especial proyección y tiene como hilo conductor el aceite de oliva virgen extra, así como los cuatro parques naturales y las posibilidades que ofrecen para el turismo de aventura".

Otro de los escenarios presentes en esta campaña de promoción ha sido el restaurante dedicado a gastronomía española en Viena, 'Paco'. En este espacio se ha llevado a cabo un encuentro con empresarios del sector de este país, así como con agentes de viajes y touroperadores austriacos, que conocieron de primera mano las distintas acciones previstas dentro de la marca 'Jaén, paraíso interior'. En este encuentro también tomaron parte los empresarios jiennenses Francisco José Anera e Irene Rubio.