Diecinueve pianistas participarán en la segunda prueba eliminatoria del 67º Premio 'Jaén' de Piano

Germán García Pérez, pianista representante de España. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 pianistas se han clasificado para la segunda prueba eliminatoria del 67º Concurso Internacional de Piano Premio 'Jaén'. Estos jóvenes intérpretes, procedentes de diez países, han sido los seleccionados por el jurado de esta edición entre los 48 jóvenes intérpretes de cuatro continentes que se han desplazado a la capital jiennense para tomar parte en este certamen de la Diputación Provincial de Jaén.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, a partir de las 10,00 horas del lunes, 13 de abril, y hasta última hora de la tarde del próximo martes, 14 de abril, se llevará a cabo en el Teatro Infanta Leonor esta segunda prueba, a la que se podrá acceder de forma libre hasta completar aforo. A lo largo de la misma, el público podrá escuchar a los pianistas Laura Ballestrino, Germán García Pérez y Miguel Iglesias Lista, de España; Tom Carré, Arthur Gautier y Ionah Maiatsky, de Francia; Anaïs Cassiers, Bélgica; Zheng Chen, Yang Gao y Jingyi He, de China; Ruggiero Fiorella, de Italia; Ayumu Ibaraki y Yusuke Suzuki, de Japón; Herman Harrison, de Australia; Hyelim Kim, Taegyu Kim y Hyojin Shin, de Corea del Sur; Pin-Hong Lin, de Taiwán; y Alexandra Segal, de Israel.

La participación de los concursantes en esta prueba no podrá exceder de los 50 minutos y en ella podrán interpretar la obra de encargo de esta edición, que lleva por título 'Tres morillas m'enamoran'. El compositor Alberto Carretero ha sido el encargado de realizar esta obra, cuyos detalles y contenido ha dado a conocer esta tarde en el marco de un acto celebrado en el Teatro Infanta Leonor.

Asimismo, en esta prueba será obligatoria para los pianistas la interpretación de una selección de obras entre las que tiene que figurar una sonata de Haydn, Mozart, Beethoven o Schubert, además de una obra de música española que deberán elegir entre Iberia o Navarra, de Albéniz; Fantasía Bética o Cuatro Piezas Españolas, de Falla, o una obra de Goyescas, de Granados.

Según la Diputación jiennense, la interpretación por parte de los concursantes de este repertorio pianístico será "clave" para la elección de los ganadores de dos de los premios especiales de este concurso, esto es, el galardón de Música Contemporánea, patrocinado por el Ministerio de Cultura, para el mejor intérprete de la obra de encargo; y el premio 'Rosa Sabater', patrocinado por el Ayuntamiento de Jaén, para el mejor intérprete de música española. Cada uno de ellos está dotado con 6.000 euros.

Tras la finalización de esta fase eliminatoria, el jurado dará a conocer el nombre de los concursantes que tomarán parte en la semifinal o tercera prueba del concurso, en la que tendrá "especial protagonismo" la música de cámara y donde los participantes actuarán junto al prestigioso Cuarteto Cosmos. Esta semifinal, que también tendrán entrada libre hasta completar aforo, se llevará a cabo durante las jornadas del miércoles y jueves, 15 y 16 de abril, respectivamente, en el Nuevo Teatro Infanta Leonor.

El 67º Concurso Internacional de Piano Premio 'Jaén' concluirá el sábado, 18 de abril, con la gran final en la que los tres pianistas clasificados estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida por Salvador Vázquez. Las entradas para esta última prueba ya se pueden adquirir al precio de diez euros a través de la plataforma 'www.eventick.es'.