El opositor Magyar logra la mayoría cualificada de dos tercios en Hungría, según resultados parciales

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El partido Tisza-Partido Respeto y Libertad que lidera el conservador Péter Magyar ha sido el más votado en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Hungría y controlaría 137 de los 199 escaños del Parlamento unicameral húngaro, según resultados oficiales correspondientes al 55,11% del escrutinio de los votos a listas de partidos, lo que le otorgaría la mayoría cualificada de dos tercios suficiente para impulsar reformas legales de alcance.

Los datos publicados por la Oficina Nacional Electoral sitúan al partido Fidesz-Unión Cívica Húngara del primer ministro Viktor Orbán como segunda fuerza política con 55 asientos --sumando los de su socio, el Partido Demócrata Cristiano (Partido Popular Demócrata Cristiano, KDNP)--, mientras que el Movimiento Nuestra Patria conseguiría 7 escaños.

En datos porcentuales, Tisza habría recibido el 53,27% de votos por listas; Fidesz-KDNP, el 38,08%, y Nuestra Patria, un 6% del apoyo en la votación por listas, datos que luego hay que sumar a los escaños obtenidos por la vía del sufragio directo. Ninguna otra formación obtiene representación parlamentaria.

"Gracias, Hungría", ha publicado Magyar en un escueto mensaje en redes sociales tras conocerse los primeros resultados. Por la misma vía, Tisza ha publicado que Orbán ha felicitado a Magyar: "El primer ministro Viktor Orbán acaba de felicitarnos por teléfono por nuestra victoria".

De inmediato, Orbán ha comparecido ante sus simpatizantes y ha reconocido que los resultados son "claros" y "dolorosos", pero ha prometido que no se rendirá "jamás".

"Los resultados son dolorosos para nosotros, pero claros: la responsabilidad de gobernar no recae sobre nosotros. He felicitado al partido ganador", ha afirmado.

Orbán ha advertido de que "no sabemos lo que significa el resultado de las elecciones de esta noche para el destino de nuestro país y de la nación". "El tiempo lo dirá", pero ha prometido que trabajará desde la oposición para servir al país y a la nación.

Además, Orbán ha felicitado a sus seguidores por su "duro trabajo" y por los 2,5 millones de votos conseguidos y ha abogado por "fortalecer nuestras comunidades". "¡Jamás os abandonaremos!", ha subrayado.

Los dos partidos más votados han asegurado que han recibido numerosas denuncias de fraude electoral, por lo que la investigación podría retrasar el proceso y por tanto la publicación de los resultados definitivos. Además se debe contabilizar a los húngaros con derecho a voto residentes en el extranjero.

En cualquier caso, destaca la participación récord en el proceso de hasta el 79,01% al cierre de las urnas, 4.424.474 personas. En la capital la participación ha llegado al 82,19%.