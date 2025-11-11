Diputación colaborará con el Ayuntamiento de Fuerte del Rey (Jaén) para renovar el saneamiento en varias calles

FUERTE DEL REY (JAÉN), 11 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén va a colaborar con el Ayuntamiento de Fuerte del Rey (Jaén) para renovar la red de saneamiento en varias calles de la barriada de Los Peralta. La actuación está presupuesta en 213.000 euros, de los que la Administración provincial aportará algo más de 86.000 euros.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha realizado una visita oficial a Fuerte del Rey, en la que ha mantenido un encuentro de trabajo con la alcaldesa de esta localidad, Francisca Peinado, con la que posteriormente se ha desplazado hasta la zona de Los Peralta.

En esta visita, Reyes ha recorrido las distintas vías de esta barriada ubicada al norte del municipio en las que se acometerán las obras previstas. Al respecto, el presidente de la Administración provincial ha explicado que la Administración provincial va cooperar con el Ayuntamiento de Fuerte del Rey, que ha demandado apoyo para arreglar el problema en la red de saneamiento de estas calles, porque "se está perdiendo agua y esto está afectando también a las viviendas de la zona".

Para solventar los problemas detectados "los técnicos de la Diputación han redactado un proyecto de obra que contempla intervenciones por un valor superior a los 213.000 euros", ha apostillado Reyes. Para sufragar esta actuación, las obras se han incluido en el Plan Provincial Cooperación a las Obras y Servicios Municipales de 2025, por lo que la Administración provincial aportará algo más de 86.000 euros y el resto será financiado por el propio Ayuntamiento de Fuerte del Rey.

Este proyecto, que ya está pendiente de licitarse, permitirá renovar al completo la red de saneamiento de las tres calles que forman parte del entorno de Los Peralta y de otras vías aledañas.

Para acometer esta actuación será preciso realizar el cajeo de la actual red de saneamiento, replantear las nuevas pendientes de la red y los pozos, excavar diversos tramos para dejar tanto los pozos como los colectores a la cota y desniveles previstos, colocar la red y los pozos a cota final, y rellenar las excavaciones.

De igual forma se instalará un manto drenante con el objeto de recoger aguas de las posibles roturas en las acometidas domiciliarias, que se llevarán mediante un nuevo enlace y canalización a la EDAR del municipio. Una vez reparada la red de saneamiento, se procederá a la reposición del firme existente en estas calles para dar por concluida esta obra.