Diputación convoca ayudas para contratar personas en empresas de pequeños municipios de la provincia de Jaén

El diputado Luis Miguel Carmona en la presentación de las ayudas del Talentium Empresa - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén ha vuelto a poner en marcha una línea de ayudas para favorecer la contratación, a jornada completa y de forma indefinida, de personas cualificadas que estén en situación de desempleo por parte de empresas locales y profesionales autónomos de municipios jiennenses menores de 20.000 habitantes.

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha informado sobre esta convocatoria, que está dotada con un total de 200.000 euros y se enmarca en el proyecto Talentium Empresa.

Estas ayudas, sufragadas con fondos propios de la Administración provincial, "van dirigidas a facilitar que recursos humanos que se encuentran en situación de desempleo puedan ser contratados por empresas de municipios menores de 20.000 habitantes y contribuir, con ello, a la lucha contra el reto demográfico", ha destacado Carmona.

Asimismo, ha hecho hincapié en que el objetivo final de esta convocatoria "es facilitar oportunidades de inserción laboral de talentos, independientemente de su núcleo de población, e incentivar a las pequeñas y medianas empresas para su contratación".

Esta línea de ayudas, publicada el pasado viernes, 10 de julio, en el Boletín Oficial de la Provincia, permanecerá abierta hasta el próximo 30 de septiembre. Los profesionales autónomos y las empresas que concurran a la misma podrán optar a una ayuda máxima de hasta 10.000 euros por persona que contraten.

En sus dos convocatorias anteriores, esta línea de financiación "agotó el crédito disponible y ha permitido la concesión de 52 ayudas para la contratación de personas que suman más de 471.000 euros", ha remarcado el diputado de Empleo y Empresa, que ha hecho hincapié en el éxito de esta iniciativa y en el esfuerzo que realiza la Diputación en materia de empleo "a pesar de que no tienen ningún tipo de competencia en esta materia".

Estas subvenciones forman parte del proyecto Talentium Empresa, impulsado por la Diputación de Jaén para conectar la oferta y la demanda laboral entre las personas y empresas de la provincia y la incorporación de recursos humanos cualificados a las empresas que demandan nuevos perfiles profesionales.

Con ello, se persigue "generar nuevas oportunidades laborales, retener nuestro talento y atraer el talento jiennense que, en el algún momento, haya podido salir fuera", ha apuntado Carmona.

De esta forma, además de impulsar esta convocatoria de ayudas, la Diputación de Jaén promueve el Banco de Talento, una plataforma online que pone en contacto a empresas de la provincia con jiennenses demandantes de empleo que se puedan ajustar a los perfiles profesionales que requieren las mismas, así como las Comunidades de Talento Jiennense --con el que se ofrece orientación para ayudar a personas desempleadas en la búsqueda de empleo y adaptarla a las nuevas necesidades del mercado laboral--.

A ello se suma también un servicio de formación, mentoría y acompañamiento para el emprendimiento femenino, dirigido a mujeres del ámbito rural de la provincia jiennense.