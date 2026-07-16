La Diputación da la bienvenida a los menores saharauis que disfrutan en Jaén de unas 'Vacaciones en paz'

Recepción a los menores saharauis del programa 'Vacaciones en paz' - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha recibido a más de medio centenar de menores saharauis que se han desplazado a la provincia jiennense este verano en el marco del programa 'Vacaciones en Paz'.

En este acto, Latorre ha destacado la oportunidad que ofrece esta iniciativa --promovida en esta provincia por las Asociaciones de Amigos del Sáhara Libre por el Retorno del Sáhara Occidental de Linares y la Asociación de Apoyo al Pueblo Saharaui de Jaén-- para mejorar las condiciones de vida de estos niños y niñas procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf.

Durante su estancia en el territorio jiennense, estos menores saharauis "van a poder disfrutar de una vida mejor, de una vida tranquila, de una vida en paz". Además, tendrán acceso a los servicios sanitarios y a servicios básicos que" no pueden disfrutar cada día" en sus lugar de origen.

Latorre ha puesto de relieve el trabajo que realizan las asociaciones que impulsan este programa, así como las familias de acogida, "que dedican su tiempo, su vida, sus vacaciones y su cariño a atender a estos niños y a estas niñas".

La Diputación Provincial de Jaén colabora en 'Vacaciones en paz' en el marco de su apoyo a proyectos de cooperación internacional. El presidente ha subrayado que la Administración provincial "tiene un fuerte compromiso" con la cooperación internacional.

En esta misma línea, ha remarcado la importancia de seguir apoyando este tipo de iniciativas. "Trabajamos cada día, no solamente en la cooperación internacional, sino también en mejorar la vida de los y las jiennenses, pero también tenemos que tender la mano a aquellas personas, a aquellas familias que, a lo largo y ancho del mundo, como estos niños, lo están pasando mal".

Por último, ha incidido en que con el programa 'Vacaciones en Paz', la población jiennense demuestra que Jaén es "una provincia comprometida, solidaria y acogedora".