La Diputación destinará 164.000 euros a mejorar la seguridad vial en el acceso a Jamilena (Jaén)

Presentación del proyecto de mejora de la JA-3309 - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAMILENA (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén va a destinar 164.000 euros al proyecto de mejora de la JA-3309, la carretera por la que se accede a Jamilena (Jaén). Esta intervención, que se desarrollará a lo largo de más de un kilómetro, será financiada por la Administración provincial a través del Plan de Infraestructuras Viarias Provinciales de 2025.

Con esta intervención, el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha presentado junto al alcalde de esta localidad, Tomás Liébanas, y ha explicado que "Jamilena tendrá un acceso al municipio totalmente renovado", tal y como ha indicado el diputado.

En esta línea, ha indicado que la Diputación "va a invertir 164.000 euros en una actuación que va a suponer una mejora en la seguridad vial de esta carretera, ya que se extenderá una nueva capa de aglomerado".

Igualmente está previsto, según ha precisado José Luis Agea, que "se corrija también la rasante en algunas partes de esta vía" y que van a construir nuevos tramos de cuneta y captafaros para "dar más seguridad y mejor visibilidad a la circulación en las carreteras de la Diputación".

Las obras, que afectarán a un tramo de algo más de un kilómetro, "permitirán un tránsito más seguro, un acceso mejor al municipio y más y mejores oportunidades para los habitantes de Jamilena", ha remarcado el diputado de Infraestructuras Municipales, quien ha puesto en valor el trabajo que la Administración provincial realiza en esta materia en los municipios jiennenses más pequeños.

"Este año vamos a invertir 25 millones de euros en las carreteras que son titularidad de la Diputación", a los que se van a sumar las partidas destinadas "a arreglar los desperfectos que ha causado este tren de borrascas, que serán solucionados en su totalidad en los próximos meses".

Para concluir, Agea ha enfatizado que "comunicar es sinónimo de progresar" y que seguirán mejorando las vías "para que favorezcan el avance de los pueblos de nuestra provincia".