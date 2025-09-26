Diputación destinará 500.000 euros a ampliar el Puente de Triana, en Castillo de Locubín (Jaén)

Visita a obras con financiación de la Diputación en Castillo de Locubín - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén destinará 500.000 euros a ampliar en Castillo de Locubín el conocido como Puente de Triana, que está ubicado sobre el río San Juan en la calle de la Carrera, al norte del núcleo urbano.

Así lo ha anunciado el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, durante la visita que ha realizado a esta localidad junto al alcalde de este municipio, Cristóbal Rodríguez.

Este proyecto, que se encuentra en licitación, va a consistir en "la ampliación del tablero de este puente, muy valorado en esta localidad", ha señalado Agea, que ha remarcado que esta actuación da respuesta a una demanda del ayuntamiento castillero.

Las obras que se llevarán a cabo facilitarán el paso de dos vehículos en sentido contrario, así como de peatones, ya que permitirán que este puente cuente con dos carriles --uno por cada sentido-- y una acera peatonal. Además de esta ampliación, también se mejorará toda la estructura con entramado de vigas y losa de hormigón armado.

Junto a este proyecto, la Diputación también va a financiar la construcción de una sala deportiva multiusos en el campo de fútbol municipal, en la que se invertirán más de 121.000 de euros. De ellos, tal y como ha señalado Agea, la Administración provincial sufragará 80.000 euros en el marco del Plan Especial de Inversiones en materia de cultura y deportes, dotado con un total de cuatro millones de euros y del que se han beneficiado medio centenar de localidades jiennenses menores de 20.000 habitantes.

Esta nueva sala deportiva permitirá "ofertar deportes para todas las edades", ha apuntado Agea, ya que estará dirigida a acoger actividades de entrenamiento, sesiones de preparación física y rehabilitación, reuniones y eventos deportivos, actividades de baile, zumba u aeróbic, además de iniciativas educativas y formativas, entre otras muchas.

Asimismo, en el marco de esta visita, el diputado de Infraestructuras Municipales se ha referido también a que la Diputación de Jaén está llevando a cabo la adecuación de la carretera que une esta localidad con Fuensanta de Martos, con una inversión de 920.000 euros.

Esta intervención, junto a los proyectos del puente de Triana y de la sala deportiva, suman por parte de la Administración provincial "1,5 millones de euros en mejoras de infraestructuras, en mejoras de comunicaciones y de puntos clave de esta localidad", ha dicho Agea.

El diputado ha hecho hincapié en la labor de la Diputación de cara a "facilitar infraestructuras dignas a los municipios y a que los ciudadanos estén orgullosos de vivir en pueblos con servicios, con espacios públicos e infraestructuras de calidad".

Por último, José Luis Agea ha conocido las obras que se están llevando a cabo para mejorar el pavimento, así como las redes de agua y de alcantarillado en la calle Juan Ramón Jiménez de Castillo de Locubín a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), en cuya financiación colabora la Administración provincial.

La ejecución de esta actuación se enmarca en un proyecto global de adecuación de distintas infraestructuras urbanas por un importe total de 301.000 euros, de los que la Diputación aporta más de 37.000 euros para sufragar los materiales necesarios para la realización de estas obras.