La Diputación de Jaén aborda líneas de colaboración con Aspace

JAÉN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Diputación de Jaén y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, ha abordado las líneas de colaboración de la Administración provincial con la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral (Aspace).

Lo ha hecho en el marco de una visita al centro de Aspace en la capital jiennense, donde se ha reunido con su presidente, Antonio Hervás, y el técnico de gestión y responsable de marketing de esta entidad, Francisco Moreno.

En este encuentro, en el que también ha participado la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, han tratado los principales proyectos que tiene en marcha esta asociación y las líneas de colaboración que mantiene con la Diputación de Jaén.

Latorre ha subrayado la labor que realiza Aspace para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y la de sus familias, promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de oportunidades.

La Diputación subvenciona distintos programas que desarrolla esta asociación, como el dedicado a la rehabilitación para niños y niñas con parálisis cerebral en la provincia de Jaén, el programa de apoyo y orientación psicosocial a familias, o la línea de acompañamiento a familias con hijos e hijas con parálisis cerebral o trastornos en el desarrollo que tras cumplir los 6 años y salir del Servicio de Atención Infantil Temprana siguen precisando de apoyos, terapias de estimulación y distintos recursos a nivel personal y familiar.

La Administración provincial también trabaja con Aspace en proyectos de sostenibilidad ambiental a través de talleres en los que participan los usuarios y las usuarias de este centro de Jaén.