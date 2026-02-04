La Diputación de Jaén actúa en más de una treintena de carreteras afectadas por el temporal

Crecida del río Guadalbullón a su paso por la localidad jienense de Puente Tablas. - C.G. - Europa Press

JAÉN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha trabajado durante la jornada de este miércoles para atender las incidencias provocadas por el temporal de lluvia y viento en más de treinta carreteras de la Red Provincial bajo su competencia, principalmente en el sur de la provincia.

Según ha informado la institución, en la actualidad siete carreteras permanecen cortadas por inundaciones: JA-3404 (Arjona-Lahiguera), JA-3403 (Villardompardo-Escañuela), JV-2931 (Porcuna-Cañete de las Torres), JV-2050 (Lopera), JV-2930 (Lopera-límite provincial), JA-3100 (Las Infantas-Villargordo) y JA-9117 (Orcera-Segura de la Sierra).

Los equipos de conservación han trabajado limpiando barro, lodos, ramas, árboles y piedras, además de actuar en deslizamientos de tierra, desprendimientos de ladera y hundimientos del firme.

Las intervenciones se han realizado en carreteras de numerosos municipios, entre ellos: Alcalá la Real, Castillo de Locubín, Los Villares, Frailes, Valdepeñas de Jaén, Huesa, Peal de Becerro, Huelma, Jódar, Torres de Albanchez, Génave, Orcera, Segura de la Sierra, Villatorres, Jaén, Escañuela, Alcaudete, Arjona, Lopera, Lahiguera, Porcuna, Andújar, Jamilena, Martos, Arjonilla, Hinojares, Fuensanta de Martos, Quesada, Cambil, Cárcheles, Castellar, Benatae, Ibros, Sabiote y Úbeda.

La Diputación ha informado de que la labor continuará durante las próximas horas y se prolongará mientras se mantenga el temporal, con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes circulan por estas vías.