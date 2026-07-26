Diputación de Jaén acude al acto de clausura del 37º Taller Provincial de Música

Clausura del 37º Taller de Música de la DIputación de Jaén - DIPUTACIÓN DE JAÉN

BAEZA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha participado este domingo, 26 de julio, en Baeza (Jaén) en el acto de entrega de diplomas y clausura del 37º Taller Provincial de Música, una iniciativa impulsada por la Diputación de Jaén.

En una nota de prensa, la Diputación ha informado que en esta edición han participado un total de 73 músicos procedentes de más de una treintena de municipios e integrantes de 44 bandas de música de la provincia.

A lo largo del taller, el alumnado ha conformado una banda provincial que ha ofrecido seis conciertos en distintas localidades jiennenses --Jimena, Arjonilla, Navas de San Juan, Huelma, Beas de Segura y Baeza-- con un repertorio integrado por pasodobles, bandas sonoras, el Himno de la Provincia de Jaén --basado en el poema 'Aceituneros' de Miguel Hernández-- y el estreno del poema sinfónico 'Coronación de la Virgen del Alcázar', compuesto por Paco Morales.