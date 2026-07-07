La Diputación de Jaén agradece la "generosidad" de las familias que acogen a menores saharauis este verano

LINARES (JAÉN), 7 (EUROA PRESS)

La Diputación de Jaén ha agradecido la "generosidad" de las familias jiennenses que durante este verano acogen a menores saharauis en el marco del programa Vacaciones en paz.

El vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales, ha participado en Linares en el encuentro entre los menores saharauis y sus familias de acogida.

"Agradecemos a las familias de acogida su generosidad, por dedicar su tiempo, sus vacaciones y sus recursos para acoger a estos niños y niñas y durante casi dos meses darles un respiro, cuidados médicos, cariño y una vida mejor", ha dicho Perales.

La Asociación Amigos del Sáhara Libre de la provincia de Jaén organiza este programa que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial.

Durante casi dos meses, cerca de un centenar de menores procedentes de los campamentos de Tinduf van a poder pasar unas vacaciones en la provincia de Jaén donde "se olvidarán del calvario que están pasando durante el resto del año, podrán conocer otra parte del mundo, experimentar lo que supone tener servicios básicos que para nosotros ya casi pasan desapercibidos, jugar tranquilamente con niños de su edad, conocer nuestra provincia o simplemente, estar en paz y tranquilos", ha señalado Perales.

El vicepresidente segundo ha incidido en el compromiso de la Diputación para seguir apoyando este tipo de iniciativas. "Lo hacemos convencidos de que hay que darles una oportunidad a las personas que peor lo están pasando, a personas que no tienen culpa de donde han nacido y, sobre todo, porque creo que no hay nada más justo, humanitario y social que ayudar a un niño", ha dicho Perales.

La colaboración con el proyecto de Vacaciones en Paz forma parte del compromiso que mantiene la Diputación Provincial de Jaén con la cooperación internacional, una línea de acción que en este 2026 cuenta con una partida superior a los 868.000 euros.

De esta cantidad, 400.000 euros se destinan a ayudas a entidades y organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de proyectos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de personas en países subdesarrollados o en vías de desarrollo.

A ello se suman convenios específicos con Acnur, la Universidad de Jaén o Famsi, entre otras entidades, además de una participa de 50.000 euros para la concesión de ayudas para emergencias sobrevenidas, entre otras actuaciones.