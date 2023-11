La Diputación de Jaén apela a la unión de toda la sociedad para combatir la violencia de género y apoyar a las víctimas

JAÉN, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha celebrado un acto institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora este sábado, 25 de noviembre. El presidente la Administración provincial, Francisco Reyes, ha intervenido en este acto en el que se ha remarcado la importancia de trabajar conjuntamente desde todos los ámbitos de la sociedad para luchar contra la violencia de género y apoyar a las mujeres que la sufren, con el objetivo de que no se sientan solas.

"Actos como el de hoy deben servir, ante todo, para incidir en la necesidad de que tenemos que seguir trabajando para erradicar esta lacra, aún muy presente en nuestra sociedad, y hacerlo a lo largo de los 365 días del año, porque no podemos bajar la guardia ni mirar a un lado ante la situación de violencia que aún viven muchas mujeres tanto dentro como fuera de nuestro país", ha señalado Reyes.

Ha subrayado que mostrar "unión y repulsa ante la violencia hacia la mujer es también una forma de decirles a todas aquellas posibles víctimas que cuentan con nuestro apoyo y que no están solas".

En este sentido, el presidente de la Diputación de Jaén ha hecho hincapié en el papel que puede jugar cualquier persona en la detección de estos casos y en la necesidad de que administraciones e instituciones sigan "poniendo encima de la mesa recursos e instrumentos suficientes para que estas mujeres se sientas respaldadas, cuidadas y valoradas para poder iniciar una nueva vida".

Asimismo, Reyes ha incidido en la importancia de llevar a cabo iniciativas dirigidas a concienciar a la ciudadanía sobre este tipo de violencia y sus consecuencias. "La educación es el instrumento más valioso que tenemos para luchar contra este problema social" porque "educar a la infancia y la juventud de hoy en la necesidad de no alimentar, ni respaldar, ni justificar bajo ninguna circunstancia cualquier tipo de violencia o agresión hacia la mujer, abre la puerta hacia una sociedad más libre e igualitaria".

La lonja de entrada al Palacio Provincial ha sido escenario de este acto en el que han estado presentes miembros del equipo de Gobierno y diputados de la Corporación provincial, la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, así como concejales del Ayuntamiento de Jaén, diputados, senadores y parlamentarios, entre otras autoridades.

En el mismo, la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, ha dado lectura al manifiesto aprobado por las ocho diputaciones andaluzas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer y se ha llevado a cabo una ofrenda floral en memoria de las víctimas por violencia machista que en este 2023 ascienden a día de hoy a un total de 52.

Este acto conmemorativo ha finalizado con la representación del concierto poético titulado 'Me hiere, no me quiere', basado en distintos textos de mujeres poetas y que ha corrido a cargo de los artistas Enrique Muñoz, guitarra y voz; Alba Calvo, danza y voz; María Dolores Marín, al piano; y Manuel Salas, también voz.