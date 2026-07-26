Diputación de Jaén y Ayuntamiento de Villatorres unen fuerzas para mejorar las instalaciones del campo de fútbol

Visita a las instalaciones del campo de fútbol de Villatorres tras las obras de mejora del Ayuntamiento y la Diputación - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha participado en la inauguración del campo de fútbol de la población de Villargordo, tras la remodelación que se ha realizado en esta instalación. La Diputación de Jaén ha aportado 80.000 euros en la adecuación de esta infraestructura deportiva a través del Plan Especial de Inversiones en materia de Cultura y Deportes.

En el acto inaugural, el diputado de Infraestructuras Municipales de la Diputación de Jaén, que ha estado acompañado del alcalde de Villatorres, Francisco Ramón Almagro, ha destacado la "importante reforma llevada a cabo en este campo de fútbol, una actuación que ha permitido renovar el césped, modernizar el sistema de iluminación y adecuar nuevos espacios destinados a gimnasio y sala de fisioterapia", tal como informa en una nota de prensa.

En esta línea, José Luis Agea ha puesto de relieve el compromiso de la Diputación en la mejora de la funcionalidad y prestaciones de las instalaciones deportivas de los municipios de la provincia. Así, el diputado ha recordado los cuatro millones de euros que la Administración provincial destina a través del Plan Especial de Inversiones en materia de Cultura y Deportes para municipios de menos de 20.000 habitantes.

Por último, el diputado de Infraestructuras Municipales ha subrayado que "la razón de ser de la Diputación es garantizar la igualdad de oportunidades entre los municipios, especialmente los de menor tamaño". En este sentido, Agea ha añadido que "la Administración provincial trabaja en colaboración con los ayuntamientos para que cualquier localidad, por pequeña que sea, disponga de instalaciones deportivas, culturales o de cualquier otro ámbito de calidad y dignas y que permitan que los vecinos y vecinas se sientan orgullosos y satisfechos de vivir en su pueblo".