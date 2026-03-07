Diputación de Jaén califica de "nueva afrenta" la "no respuesta" de Juanma Moreno a la carta sobre el temporal

Junta asesora del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Paco Reyes, ha tildado este sábado de "nueva afrenta" la "no respuesta" del presidente de Junta a la misiva remitida la semana pasada tras la celebración de la junta asesora del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén, en la que se abordaron las consecuencias del temporal, y cuyo envío fue aprobado por asentimiento de todos los regidores y regidoras que asistieron.

"Hemos recibido una carta firmada por el director gerente de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, que nos merece todo el respeto, si bien el presidente ni siquiera ha tenido la deferencia de responder directamente, lo que demuestra, una vez más, la consideración que tiene hacia nuestra provincia", ha señalado Reyes.

Según ha indicado la Diputación en una nota, en dicho escrito se pedía que en la convocatoria de ayudas aprobada por la Administración autonómica para atender los daños del temporal," no se relegue a los municipios que no tienen plan de emergencia y que este no sea un criterio excluyente, así como se pedía que no se supriman los caminos rurales dentro de éstas".

Respecto a la primera cuestión, se indica que la obligatoriedad de los municipios de contar con un Plan de Emergencia de ámbito municipal para hacer frente a las emergencias en su ámbito territorial viene determinada por la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía.

Mientras tanto, para acceder al anticipo del pago presupuestario por ayudas a entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos u otros supuestos de emergencia de protección civil y catástrofes públicas, la normativa (artículo 4 del Decreto 277/2023, en la redacción dada por el Decreto-ley 4/2025, de 22 de octubre) establece como requisito obligatorio para ser incluidas en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de determinación de las cuantías máximas, la activación, en fase de emergencia, del Plan Territorial de Emergencias de protección civil local o del Plan de Actuación Local ante el riesgo producido.

Sin embargo, la Diputación ha asegurado que el Decreto-ley 1/2026, de 25 de febrero, dispensa de "forma excepcional y durante un año desde su entrada en vigor" el requisito de la activación, en fase de emergencia, del Plan Territorial de Emergencias de protección civil local o del Plan de Actuación Local ante el riesgo producido.

"Es una respuesta que no satisface la demanda que hacíamos en la junta asesora, ya que perseguimos que no sea un criterio excluyente el disponer del Plan de Emergencia local, sino valorable, como lo era en el Decreto 277/2023, así como que no tenga la provisionalidad de un año el requisito de la activación", ha subrayado el presidente.

En relación a que vuelvan a incluirse como "daños subvencionables" los sufridos en los caminos rurales, en la carta se detalla que el artículo 8 del Decreto 277/2023 excluye de su ámbito de aplicación dichos gastos, "algo que requerimos en la carta que se reconsiderara y se vuelva a incluir en dicho decreto", ha apostillado el presidente.

Asimismo, la Diputación ha añadido que el Acuerdo de 18 de febrero de 2026 del Consejo de Gobierno insta a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a la reparación inmediata de los caminos rurales que se encuentren intransitables y supongan un grave peligro para la población y a la reparación de otras infraestructuras estratégicas agrarias, pudiendo recurrir para ello a la tramitación de emergencia de expedientes de contratación.

"Otra medida que se ha puesto sobre la mesa y que tampoco cuenta con el beneplácito de alcaldes y alcaldesas, ya que no tienen la garantía de que se vayan a acometer con la premura que anuncia la Junta", ha concluido el presidente.