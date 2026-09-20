La Diputación de Jaén celebra los 50 años de trabajo de la Asociación de Vecinos 'El Tomillo' de la capital

Imagen del presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, junto al alcalde de Jaén, Julio Millán, en el acto conmemorativo del 50º aniversario de la Asociación de Vecinos 'El Tomillo'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Juan Latorre, ha participado este pasado sábado, junto al alcalde de Jaén, Julio Millán, en el acto conmemorativo del 50º aniversario de la Asociación de Vecinos 'El Tomillo'. Durante su intervención, Latorre ha puesto de relieve que "el movimiento asociativo de la capital goza de muy buena salud" y ha remarcado que la participación ciudadana, el dinamismo de una asociación de vecinos y del movimiento vecinal en general "son el reflejo de una sociedad activa, que se mueve, que construye y que progresa".

En esta línea, según ha recogido la institución provincial en una nota, el máximo responsable de la Administración provincial ha felicitado al colectivo vecinal por sus cinco décadas de trayectoria y ha reconocido su trabajo en defensa de los intereses de los vecinos y vecinas, así como su contribución a la mejora de la calidad de vida, la convivencia y el desarrollo del barrio.

De igual forma, Latorre ha puesto en valor el compromiso mantenido por la asociación a lo largo de estos 50 años al servicio de la ciudadanía. "Una dedicación que les ha permitido ir avanzando, mejorando y construyendo un barrio que es un emblema en la ciudad de Jaén", ha señalado.

Asimismo, Latorre ha subrayado la importancia de la colaboración entre las administraciones públicas y la ciudadanía para impulsar actuaciones que respondan a las necesidades de los municipios. En este sentido, el presidente de la Diputación ha destacado que "la colaboración activa ayuda a definir las políticas públicas y las actuaciones que se llevan a cabo en nuestros municipios".