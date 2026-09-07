Diputación de Jaén celebra la Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre con una quincena de propuestas

Isabel Uceda pesenta la programación de la Diputación con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén celebrará la Semana Europea de la Movilidad, que tendrá lugar entre los próximos 16 y 22 de septiembre, con cerca de una quincena de propuestas.

La diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, ha presentado este lunes el programa que esta administración llevará a cabo en esta edición, que tiene como lema 'Movilidad para todas las personas'.

Serán casi 15 actividades, aunque ha invitado a los ayuntamientos jiennenses a adherirse a esta Semana Europea de la Movilidad y a solicitar a la Diputación "colaboración para su celebración de la manera que ellos consideren".

Uceda ha destacado el "compromiso" de esta institución con esta iniciativa. "Llevamos 18 años, desde 2008, impulsando tanto la Semana Europea de la Movilidad como el 'Día sin coche', que se va a conmemorar el 22 de septiembre. No es una moda, es una trayectoria", ha enfatizado.

Sobre esta última iniciativa, ha ofrecido un dato para mostrar su incidencia: los usuarios más vulnerables, los mayores, las personas con movilidad reducida y los niños, representan el 70 por ciento de las muertes por accidente de tráfico en zona urbana".

"Así que cuidar de esto en la calle no es una política, es una obligación moral, porque nuestras decisiones diarias definen el alma de nuestros pueblos y ciudades", ha subrayado la diputada.

En cuanto a la Semana Europea de la Movilidad, ha aludido a "distintas actividades para todos los públicos", empezando por una campaña informativa que se presentará el día 15 en Mengíbar. Otra actividad se llevará a cabo en colaboración con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible: el concurso SEM, una iniciativa integrada en la Semana Europea de la Movilidad y reconocida por la Unión Europea como 'Mobility action oficial'.

"A través del mismo, invitamos a los ayuntamientos a ser los protagonistas de la mayor acción colaborativa de la Semana Europea de la Movilidad en España, demostrando de esta forma el compromiso de los municipios con una movilidad más sostenible, saludable y eficiente", ha explicado.

También se ha programado un taller de uso y puesta a punto de bicicletas en tres municipios --Mengíbar, Jaén, en el centro de Menores de Las Lagunillas, y en Canena-- y habrá una reunión del Grupo de Trabajo de Movilidad Sostenible de Jaén con el objetivo de "nutrir de experiencia a los colectivos que trabajan en la provincia en esta materia".

En colaboración con el Ayuntamiento de Jaén y la Jefatura Provincial de Tráfico, el 18 de septiembre se ha previsto "una exposición para niños, niñas y mayores titulada Caperucita Camina Sola".

PARQUE MÓVIL

Además, tendrá lugar el Parque Móvil de Educación Vial destinado a la participación de alumnado de Educación Infantil y Primaria, con una capacidad aproximada de 200 niños y niñas, en el Paseo de las Bicicletas de la capital. "Contaremos con actividades como exposiciones de medios de transporte sostenibles, patinetes, coches eléctricos y música", ha anunciado.

Uceda ha añadido que la Jefatura Provincial de Tráfico entrega esta semana las acreditaciones del Proyecto STAR para los participantes del curso 2025-2026, una actividad en la que participa la Diputación. Además, se ha previsto una marcha senderista en el Camino Natural Vía Verde del Aceite el domingo 20 con salida desde la capital.

Por otra parte, coincidiendo con esta Semana Europea de la Movilidad, se va a iniciar el Juego de la Serpiente, el día 21 de septiembre, en los colegios de la provincia. Durante dos semanas, alumnos y alumnas realizan talleres y competiciones para incrementar el número de desplazamientos al colegio de forma sostenible.

La diputada ha señalado que el balance de este juego, a lo largo de todos los años que lleva puesto en marcha, es positivo ya que se ha realizado en 44 centros con "unos resultados muy buenos".

Otra propuesta es el taller 'Revuelta escolar' en aquellos municipios o colegios que lo soliciten. Consiste en que "el alumnado elabore carteles creativos sobre la contaminación del tráfico y la lucha contra el cambio climático y queden expuestos en el colegio a la hora de la salida". Se dispondrá de una guía para que los ayuntamientos propongan en qué centros se desarrollará esta actividad.

CAMINOS ESCOLARES

En esta comparecencia, Uceda también ha dado cuenta de otro novedoso proyecto, denominado 'Vamos andando al colegio'. Inicialmente se va a desarrollar en tres municipios de la provincia de Jaén y se hace en colaboración con la Red Española de Ciudades Saludables de la FEMP.

A través de la convocatoria de ayudas para entidades locales, este proyecto "plantea el diseño y la implementación de actuaciones piloto de caminos escolares saludables y resilientes frente al cambio climático, mediante una metodología objetiva de evaluación".

En esta línea, ha valorado el trabajo que lleva ejecutando la Diputación Provincial "desde hace más de una década en actividades que fomentan una movilidad sostenible y segura. Una política que despliega mediante varios programas.

Así, se ha referido al programa Caminos Escolares Seguros y Sostenibles, que se desarrolla desde 2011. H"a consistido en la realización de estudios de movilidad en centros educativos, estudios tanto técnicos como de opinión del alumnado, del profesorado, de los padres y las madres, con el objetivo de buscar soluciones y reforzar la seguridad, diversión y sostenibilidad en los accesos al centro educativo", ha detallado.

Los resultados de esta labor los ha cuantificado Uceda en cifras: "40 ayuntamientos han participado, más de 80 centros educativos y 20.000 personas que han tomado parte en las diferentes actividades sobre movilidad sostenible".

Ha añadido, además, que su impacto también está presente en el presupuesto de la Diputación. "En 2026, destinamos 700.000 euros en subvenciones a ayuntamientos y 100.000 euros a asociaciones bajo el paraguas del Plan Provincial de Lucha contra el Cambio Climático", ha resaltado.

La diputada ha concluido insistiendo en que el objetivo de iniciativas como estas es "favorecer que los niños y niñas caminen seguros hacia sus centros escolares y se impliquen las familias en una tarea que es colectiva, porque cada paso cuenta".