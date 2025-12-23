La Diputación de Jaén colaborará en la revisión y actualización de planes municipales de accesibilidad

JAÉN 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén participará en la revisión y actualización que la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jaén (Fejidif) realizará en los planes de accesibilidad de los municipios jiennenses de menos de 2.000 habitantes.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha firmado este martes un protocolo con el presidente de la citada entidad, Manuel Olivares, para la puesta en marcha de esta actuación, que permitirá la renovación de los planes de accesibilidad que fueron elaborados en 2008.

"Programas que se establecieron también a través de un convenio de colaboración suscrito entre la Diputación y esta entidad", ha señalado Reyes, que ha estado acompañado por el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea.

En esta línea, ha detallado que "se va a destinar un presupuesto de 115.000 euros", de forma que la Diputación cooperará para que los pequeños municipios de la provincia, "cuyos ayuntamientos cuentan con menor recursos técnicos y económicos, tengan actualizados sus propios planes de accesibilidad".

Ha añadido que, para llevar a cabo esta iniciativa, los consistorios "contarán con el apoyo de Fejidif, una entidad que conoce de primera mano las barreras y dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad en su vida diaria".

"Gracias a esta iniciativa, los vecinos y vecinas de estas localidades dispondrán de un diagnóstico actualizado y riguroso que permitirá actuar para eliminar cualquier barrera que impida a una persona con discapacidad acceder en igualdad de condiciones a los servicios e infraestructuras públicas de su municipio", ha valorado Reyes.

Al hilo, ha destacado que estos planes de accesibilidad persiguen integrar una política transversal de atención a las personas con discapacidad, fomentar su participación social y mejorar la calidad de los servicios municipales dirigidos a este colectivo.

Por su parte, Olivares ha agradecido el respaldo de la Diputación desde la creación de la federación, hace ya cerca de cuatro décadas, al tiempo que ha subrayado el compromiso y los objetivos que han guiado su labor desde sus inicios, "centrados en la lucha por la accesibilidad y la igualdad de oportunidades".