La Diputación de Jaén defiende seguir trabajando por la igualdad real frente a los intentos de "involución"

JAÉN, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha conmemorado este martes el Día Internacional de la Mujer para reclamar y defender una "igualdad real" frente a quienes "intentan un proceso de involución".

El presidente de esta administración, Francisco Reyes, ha presidido este acto, al que también han asistido miembros de la Corporación provincial y representantes de otras instituciones. La diputada de Igualdad, Rocío Zamora, ha leído la declaración institucional conjunta de las ocho diputaciones andaluzas y se ha contado con la cantautora jiennense Ana Cárdenas.

"Creemos que es fundamental una fecha como ésta, de reflexión sobre los avances que se han producido, pero también preocupados por aquellos que intentan un proceso de involución cuando aún quedan pasos que dar y debemos hacerlo todas las administraciones juntas", ha señalado Reyes.

Tras aludir a la unión de las diputaciones andaluzas para aprobar un manifiesto conjunto en defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres, ha denunciado que "algunos se dedican a intentar ocultar, minimizar o desmentir la existencia de esa desigualdad real entre hombres y mujeres".

"Una desigualdad con la que hay que luchar los 365 días del año, frente a la que tenemos que ir de la mano los hombres y las mujeres", ha dicho Reyes, quien ha mostrado el respaldo de la Diputación "a todas las movilizaciones que hay en la provincia de Jaén.

La sensibilización en materia de igualdad es el eje principal de la campaña que han impulsado las diputaciones andaluzas con motivo del 8 de marzo. Con el lema 'No me puedo creer que aún no sepas que la igualdad también comienza en ti', apela a las situaciones personales y colectivas en las que no se ha interiorizado que la igualdad.

Al hilo, el presidente de la Diputación ha lamentado que "existen muchas grietas que aún alejan de una igualdad real y efectiva", como la brecha salarial, las dificultades para la conciliación o la falta de reconocimiento al trabajo desarrollado por mujeres.

Igualmente, ha hablado de los efectos colaterales de una pandemia que ha vuelto de poner de relieve una desigualdad estructural, la situación de la mujer en el ámbito rural, con las dificultades añadidas para encontrar oportunidades, "y, especialmente grave, la violencia machista en todas sus expresiones".

PROGRAMACIÓN

Este acto institucional forma parte del programa de actividades diseñado por la Diputación de Jaén con motivo del Día Internacional de la Mujer, y que en esta ocasión se centra en la formación en materia de igualdad.

De este modo, se ha organizado un ciclo de conferencias 'on line' a través de la web de la Escuela de Feminismo y Empoderamiento --https://escuelafeminismo.dipujaen.es--. Comenzó el pasado miércoles con una ponencia sobre la brecha salarial a cargo de la investigadora Ángeles Durán.

Este miércoles será el turno de la especialista en proyectos de formación en igualdad y feminismo Neus Albertos, quien ofrecerá la ponencia 'Asociadas, rurales y empoderadas... El feminismo alimenta a las mujeres'.

El 16 de marzo está prevista la charla 'Poder, violación y misoginia en las muñecas pornográficas', a cargo de Lydia Delicado, doctora en estudios interdisciplinares de género por la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid. Por su parte, el día 23 se analizarán los 'Discursos y estrategias antifeministas', por parte de María Ávila, también doctora en estudios interdisciplinares de género por la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid.

El ciclo se cerrará el 29 de marzo con la jornada titulada '¿Se cumple la ley de igualdad?', mientras que el 21 de abril dará comienzo una nueva edición del curso 'Historia de la Teoría Feminista. Siglos XIII al XXI', que ofrecerá Rosa Cobo.

De otro lado, el Palacio Provincial acoge hasta el 31 de marzo la exposición 'La lucha de las mujeres en el siglo XX', que ha promovido la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca del Condado.

También el día 31 se presentará el trabajo ganador del XIV Premio de Investigación en Políticas de Igualdad Carmen de Michelena y habrá en distintos municipios representaciones de 'No quiero princesas', de Animahist, y 'El abrigo verde militar', a cargo de Sphera Teatro.