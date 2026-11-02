La Diputación de Jaén destaca el apoyo que ofrece la Fundación Fulgencio Meseguer a emprendedores y empresas

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, con el presidente y vicepresidenta de la Fundación Fulgencio Meseguer, Fulgencio y Pilar Mesenguer, respectivamente. - DIPUTACION DE JAEN

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Juan Latorre, ha valorado las líneas de actuación que desarrolla la Fundación Fulgencio Meseguer en el marco de una visita que ha realizado a la sede de esta entidad, ubicada en el edificio 1, 2, 3 Emprende, en Jaén capital. En su visita a estas instalaciones, en la que ha estado acompañado por el presidente y la vicepresidenta de esta fundación, Fulgencio y Pilar Meseguer, respectivamente, Latorre ha destacado el apoyo que ofrece esta entidad a emprendedores, así como las actividades que lleva a cabo en materia de formación, innovación y desarrollo empresarial.

"Esta fundación ha permitido contribuir a la creación de nuevas empresas y a la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales en la provincia jiennense, ejerciendo una labor de asesoramiento y acompañamiento fundamental a las mismas que ha facilitado el impulso de nuevas iniciativas y, con ello, la generación de empleo y de actividad económica en nuestra tierra", ha remarcado en una nota el presidente de la Administración provincial.

Asimismo, Juan Latorre ha puesto de relieve cómo el ámbito de actuación de esta fundación "ha trascendido más allá de la capital donde tienen su sede, llegando hasta cerca de 40 municipios jiennenses, por lo que ha sido también un importante instrumento de apoyo para el emprendimiento rural, algo especialmente relevante para la creación de nuevas oportunidades de negocio y de empleo en los municipios más pequeños".

En concreto, desde su puesta en marcha, la Fundación Fulgencio Meseguer ha acompañado a más de 250 proyectos empresariales, de los que más de un centenar se han promovido en el ámbito rural, además de que su actividad alcanza a un total de 38 municipios. Asimismo, ha atendido a más de 30.000 personas, ha impulsado más de 400 actividades y cuenta con más de 170 convenios y alianzas de colaboración.