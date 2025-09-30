La Diputación de Jaén destaca al IEG como "centro de vanguardia" en la investigación de la identidad jiennense

JAÉN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La capilla del Antiguo Hospital de San Juan de Dios de Jaén ha sido el escenario elegido para albergar el inicio del curso académico 2025/2026 del Instituto de Estudios Giennenses (IEG), un acto donde la vicepresidenta segunda de la Diputación y responsable de este organismo, Francisca Medina, ha puesto en valor "el trabajo y esfuerzo que desde el IEG se realiza para la recuperación y conservación del patrimonio y legado provincial". "Un centro de vanguardia que simboliza todo lo que es y será esta tierra, gracias a la labor de investigación que lleva a cabo y a las innumerables aportaciones que recibe", ha enfatizado Medina.

Durante la inauguración del curso 2025/2026 --en el que también han tomado parte el consejero director de esta entidad académica, José María Capitán, y el encargado de pronunciar la lección inaugural, el catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Jaén y consejero secretario del IEG, Miguel Ángel Chamocho--, Medina también ha destacado el compromiso del IEG con la sociedad, "con la que comparte todo su conocimiento e información a través de la celebración de distintas conferencias, exposiciones, premios, mesas redondas, publicaciones o presentaciones".

En esta línea, la vicepresidenta segunda de la Diputación ha recordado algunas de las principales líneas de acción que desarrolla anualmente el IEG, entre las que destacan el portal de Memoria Histórica, la organización de archivos municipales o la custodia, gestión y difusión del legado de Miguel Hernández, entre otras.

Asimismo, ha incidido en las distintas herramientas que este organismo tiene a disposición para todos los interesados en ampliar su conocimiento sobre la provincia de Jaén, "entre ellas el acceso a todos los recursos que atesora este organismo a través de la red de redes o las subvenciones que concede anualmente a proyectos de investigación". Además, ha subrayado la puesta en funcionamiento de la Biblioteca Literaria Giennense, "que con poco más de un año de vida se ha convertido en el Atlas Literario de la provincia de Jaén".

"El IEG viene trabajando desde hace años de una manera silenciosa, pero constante y eficaz, al servicio de la provincia", ha remarcado la vicepresidenta segunda de la Diputación, que ha añadido que para el próximo año se han preparado una serie de actividades para conmemorar su 75 aniversario, "75 años de vida en los que el IEG ha estado y estará siempre al servicio de la sociedad jiennense".

Por su parte, el consejero director del IEG, José María Capitán, que ha agradecido el apoyo que recibe este organismo por parte de la Administración provincial, ha puesto de relieve el compromiso del IEG con la igualdad. "Desde esta institución estamos convencidos de que trabajar por la participación equilibrada en cargos, puestos de responsabilidad e instituciones es equitativo, justo y ético, y nos sitúa en el camino de reducir esta ancestral disparidad tan arraigada en la sociedad", ha resaltado Capitán.

Además de la intervención de la vicepresidenta segunda y responsable del IEG, en este acto de apertura de curso del IEG se ha dado lectura a la memoria de actividades del pasado año y se ha pronunciado la lección inaugural, que lleva por título 'La Junta Central de las Andalucías (Andújar-Jaén 1835): en el origen de la conciencia de Andalucía como sujeto político', que ha corrido a cargo del catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Jaén y consejero secretario del IEG, Miguel Ángel Chamocho.