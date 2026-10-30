La Diputación de Jaén destaca el "logro" de la incorporación de AOVE al 'Diccionario de la lengua española'

Ejemplar de la 24ª edición del 'Diccionario de la lengua española', de la Real Academia Española. - Ricardo Rubio - Europa Press

JAÉN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha destacado la incorporación del acrónimo AOVE --aceite de oliva virgen extra-- al 'Diccionario de la lengua española', "un logro liderado por el Consejo Económico y Social (CES) de la provincia".

Así lo ha indicado en una nota después de que la Real Academia Española (RAE) haya incluido esta definición del aceite obtenido directamente de las aceitunas y solo por procedimientos mecánicos de máxima calidad en la vigésimo cuarta edición de la obra, que publica en papel este viernes.

Latorre ha recordado que hace diez años tanto el CES como la Universidad de Jaén comenzaron sus gestiones ante la RAE al considerar erróneas las definiciones básicas del aceite de oliva y sus distintas calidades.

Desde entonces, se produjeron diferentes modificaciones, si bien desde el CES provincial, con su presidente a la cabeza, Manuel Parras, se siguió insistiendo en el aceite de oliva virgen extra y su acrónimo AOVE, considerando que no estaban bien recogidos en el diccionario.

"Finalmente, se ha conseguido y tenemos que valorar este hecho, que aporta un reconocimiento lingüístico al término que representa la excelencia de nuestro producto estrella", ha remarcado el presidente de la Diputación jiennense, a la que está adscrito el referido órgano consultivo.