La Diputación de Jaén destina más de 132.000 euros a una nueva red de distribución de agua en Navas de San Juan

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, en su visita a las obras de una nueva red de distribución de agua en Navas de San Juan. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén está invirtiendo más de 132.000 euros para dotar a Navas de San Juan de una nueva red de distribución de agua potable que permitirá mejorar el abastecimiento a la población de esta localidad.

Por su parte, el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, ha visitado la ejecución de estas obras que se llevan a cabo en el marco de la convocatoria de ayudas, impulsada por la Administración provincial y dotada con cinco millones de euros, para facilitar a los municipios jiennenses menores de 20.000 habitantes la realización de actuaciones de adecuación de las infraestructuras hidráulicas municipales, según ha concretado la institución provincial en una nota.

La intervención que se está llevando a cabo en Navas de San Juan "consiste en la ejecución de una red de distribución que va a circunvalar todo el municipio de este a suroeste", ha explicado el diputado de Servicios Municipales.

Esta nueva instalación para el abastecimiento de agua estará dotada de nuevas válvulas, ventosas y arquetas "además de que contará con equipos de telemando y telecontrol que van a permitir la sectorización de esta red y, por tanto, la detección de fugas de manera prácticamente inmediata, lo cual, facilitará una rápida reparación de la misma, en el caso de que sea necesario", ha apuntado Hidalgo.

Por tanto, la Administración provincial financia esta obra y las que se van a llevar a cabo en el resto de localidades que se han beneficiado de esta convocatoria de subvenciones en materia de infraestructuras hidráulicas.

Asimismo, también se ha encargado de la redacción de los distintos proyectos, así como de "la licitación de la obra y la ejecución de la misma, lo cual, sin lugar a dudas, supone una gran ventaja para los ayuntamientos", ha remarcado el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, para hacer hincapié en la contribución de estas intervenciones a "que haya una gestión más eficiente de este recurso tan necesario como limitado como es el agua".