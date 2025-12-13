La Diputación de Jaén destina más de 220.000 euros en ayudas a ayuntamientos para eventos de especial interés turístico

Archivo - Fiestas Calatravas de Alcaudete. - AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE - Archivo

JAÉN 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén destina 220.190,72 euros en ayudas para ayuntamientos que han organizado eventos de especial interés turístico que tengan una elevada capacidad para atraer visitantes, de manera que contribuyan a consolidar la actividad turística como un sector estratégico para el desarrollo sostenible de la provincia.

Así se recoge en la resolución definitiva de la convocatoria correspondiente a 2025, publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y consultada por Europa Press.

Recreaciones de episodios históricos, festivales y concursos musicales, citas en torno a productos agroalimentarios y gastronomía, propuestas deportivas o vinculadas a la naturaleza suponen el grueso de las iniciativas apoyadas por la Administración provincial.

Una acción que se enmarca en una política de respaldo a los agentes, tanto públicos como privados, que dinamizan el sector turístico de 'Jaén, paraíso interior'. En este caso, estaba dirigida a los 97 municipios de la provincia, que podían solicitar ayuda para una única actividad.

La convocatoria, que una cuantía máxima de 241.500 euros, fijaba un máximo de 8.000 euros y un porcentaje de apoyo de la Diputación establecido en función de los habitantes de la localidad. En concreto, del 50 por ciento, en el caso de tener más de 20.000 habitantes; del 70 por ciento cuando tienen entre 5.000 y 20.000 y de 85 por ciento para los municipios con menos de 5.000 habitantes.

En total, se han aprobado subvenciones que van desde 1.295 a 8.000 euros para 47 iniciativas de otros tantos ayuntamientos, como la XXXIV Feria Alcalá Muestra, de Alcalá la Real; la promoción del vigésimo aniversario de las Fiestas Calatravas de Alcaudete, el V Concurso Gastronómico Super Chef Aldeano, de Aldeaquemada; Lince Ibérico en Andújar y eventos en el Alcázar Urgavonense, de Arjona.

TROVADOR, MOTOS Y CEREZAS

También se benefician las Noches en el Castillo de Trovador Macías, de Arjonilla; las Jornadas sobre la Cultura Tradicional del Aceite, de Arroyo del Ojanco; las Fiestas del Concejo en honor a San Andrés, de Baeza; fin de semana de época en Bailén; el XV Sweet Cotton Festival de Baños de la Encina, las Jornadas Teresiano-Sanjuanistas, de Beas de Segura; el Verano Cultural en Bedmar y Garcíez y el Festival de la Moto Motonavo, de Bejíjar.

Reciben ayuda, igualmente, senderismo de Sierra Mágina, de Bélmez de la Moraleda; la Residencia de Artistas, de Cabra del Santo Cristo; 'Conecta con la naturaleza con CDA', de Campillo de Arenas; 'Descubre Canena y sus tradiciones', 'Música y moda entre olivos' en Carboneros; 'Carolina tag experience' en La Carolina; 'Huellas de tres imperios', de Castellar; la Fiesta de la Cereza, de Castillo de Locubín; Cazorla Flamenca y Noches en la Almazara a la Luz de las Velas, en Escañuela.

Otros eventos a los que se ha otorgado son la Jornada Vinícola y Gastronómica, de Frailes; Los Pasos de Fuensanta de Martos, 'Contemplando las estrellas', en Fuerte del Rey; el Festival de Música Ajoatao, de Génave; 'Vive La Guardia'; el Fuero 2025, de Guarromán; el Mercado Medieval de Higuera de Calatrava; la Matanza del cerdo en Hinojares; las Jornadas San Juan de la Cruz, de Hornos de Segura, y 'Huelma medieval y renacentista'.

A ellos se suman La Pluma del Grifo, de Ibros; 'La Iruela, música, cultura y patrimonio', las Fiestas Medievales de Iznatoraf; el Festival del Emigrante, de Jabalquinto; la Fiesta del Machacao, de Jamilena; el Concurso de Saetas del Aznaitín, de Jimena; La Noche Encantada y el Castillo Embrujado, de Jódar; la Velada a los Pies del Torreón Tercia de Lahiguera; 'Por descubrir rutas', en Larva; la Recreación Histórica de La Batalla de Lopera o la zambomba flamenca y mercado navideño en Lupión.

Asimismo, las subvenciones respaldan la Falla de Mancha Real; el Mercado Goyesco de la Independencia, de Marmolejo; la Fiesta de la Aceituna, de Martos; el Noviembre Cultural, de Mengíbar; jornadas de turismo activo en el Dañador, en Montizón; las jornadas Los Sabores del Condado, en Navas de San Juan; la Subida Villa de Noalejo; Aquasion Cultura en Movimiento, en Orcera; las Fiestas de Tugia, de Peal de Becerro; la Feria del Aceite de Porcuna; el Festival del Agua, de Pozo Alcón; El Encanto de Puente Génave y las Jornadas de la Sierra de Segura, en La Puerta de Segura.

BERREA, TRAIL y MOZOS

Se han concedido también al Sierra Cazorla Trails, de Quesada; las Fiesta de Mozos, de Rus; jornadas de la berrea, Safari Estelar y promoción del tomate; en Santa Elena, las Jornadas Gastroturísticas, de Santiago de Calatrava; la Start-Party, de Santiago-Pontones; el programa para el fomento y promoción del turismo de Segura de la Sierra; 'Siles más accesible'; las Jornadas de Fotografía, de Torreblascopedro; el Festival de Flamenco de Torredelcampo y 'Un pueblo de cuento', en Torredonjimeno.

Igualmente, las ayudas llegan a los festivales de verano de Torreperogil, el Certamen Pintura Rápida Juan Hidalgo, de Torres; la recreación histórica de la Donación de la Villa de Torres de Albanchez; el VI Festival de Música de Verano de Úbeda y los 'Pasos de Abraham', en Valdepeñas de Jaén.

Los Corpus Christi de Villacarrillo y Villardompardo; la Ruta de la Tapa de Villanueva de la Reina; las Jornadas San Juanistas de Villanueva del Arzobispo, la recreación histórica en Villarrodrigo y la Fiesta del Aceite de Villatorres son los otros eventos respaldados en esta convocatoria.