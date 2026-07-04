La Diputación de Jaén destina otros 230.000 euros a la mejora del entorno de la Ermita de la Virgen de Linarejos

Obras de mejora del entorno de la Ermita de la Virgen de Linarejos. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales, y el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, han visitado este sábado las obras que se están ejecutando para mejorar el entorno de la Ermita de la Virgen de Linarejos, una actuación que está financiando íntegramente la Diputación Provincial de Jaén con una inversión cercana a los 232.000 euros.

Así lo han puesto de manifiesto tanto Perales como Agea, que han explicado que esta intervención, enmarcada en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios, se ha sumado a otra realizada previamente para acondicionar el paseo de esta ermita, también con un presupuesto próximo a los 232.000 euros, según ha precisado la institución provincial en una nota.

Sobre esta actuación, Agea ha precisado que "hice una visita hace unos meses a las obras de renovación de este paseo, que se incluían, al igual que estas, en la convocatoria anual que hace la Diputación para realizar obras en infraestructuras de todos los municipios de la provincia de Jaén".

En este caso concreto, ha precisado que "son 232.000 euros los que destinamos para que la ciudad de Linares pueda mejorar sus infraestructuras y servicios públicos", una cantidad que "ya se invirtió antes en este paseo que la gente ya está disfrutando" y a la que ahora se añade otra similar para "la mejora de este solar, de este espacio público donde van unos itinerarios peatonales, zonas de recreo y zonas para eventos", según ha detallado José Luis Agea.

Por tanto, como ha apostillado el diputado de Infraestructuras Municipales, "en total son 460.000 euros los que dedicamos desde la Diputación a esta zona", una inversión que ha insistido está "cien por cien financiada por la Diputación Provincial de Jaén, que todos los años destina a Linares 232.000 euros para financiar muchas actuaciones", entre las que ha citado "la reforma de la Plaza San Juan Bosco o también el arreglo funcional de una calle importante de la ciudad, como es la calle Cervantes, con otros 232.000 euros", por lo que en los últimos años la inversión desde el área de Infraestructuras Municipales en Linares ronda el millón de euros.

Por su parte, Perales ha agradecido la visita a Linares de José Luis Agea para "ver cómo se están ejecutando las obras del entorno del paseo de la Ermita de la Virgen de Linarejos". Al respecto, ha puntualizado que "hace unos días han sido las Fiestas del Voto y muchos linarenses que han subido aquí a la ermita no sabían que esta actuación está financiada por la Diputación Provincial de Jaén porque el cartel de obra está escondido".

Por ello, de ahí que haya defendido la necesidad de "lealtad institucional para informar a los ciudadanos de que la Diputación sí tiene presencia en Linares, no solo con un vicepresidente de Diputación, no solo con las acciones que puede hacer en otras materias, culturales o deportivas, sino también acometiendo infraestructuras como estas".

En esta línea, ha desgranado otras intervenciones que la Diputación Provincial está llevando a cabo en la ciudad linarense, como "la inversión de más de 100.000 euros en la Estación Linares-Baeza, en ese paseo peatonal que va a unir el casco urbano con la Vía Verde, o este Paseo de la Ermita que recientemente se finalizó y el entorno que se está adecuando también para el disfrute de los ciudadanos", ha concluido Perales.