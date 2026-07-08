La Diputación de Jaén destinará 2,3 millones al arreglo de las principales carreras de Chiclana de Segura

JAÉN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén va a destinar 2,3 millones de euros para arreglar las principales carreteras de Chiclana de Segura (Jaén). Así lo ha asegurado el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, que se ha desplazado a este municipio para visitar junto a su alcalde, Santiago Rodríguez, las obras que actualmente están en ejecución.

"Vamos a hacer una apuesta importantísima por la mejora de las comunicaciones en las carreteras que afectan a esta localidad", ha subrayado Agea, que ha apuntado que acaban de terminar una actuación integral de los siete kilómetros de la vía JA-9105, por la que se accede al núcleo urbano de Chiclana de Segura desde la A-312.

A esta intervención se añaden las obras de emergencia que se están llevando a cabo en estos momentos en la carretera JA-9101, que une Chiclana de Segura con Venta de los Santos, "donde está ya también en licitación una actuación de arreglo integral de esa vía".

Además, José Luis Agea ha apuntado que ya están planificando el arreglo de la carretera JA-9102, que une Chiclana de Segura con Castellar. Todas estas actuaciones suman 2,3 millones de euros, que son los que se van a invertir "para mejorar el 100% de las comunicaciones viarias de este municipio".

Agea ha remarcado la "apuesta importante" que está haciendo la Diputación por "las pequeñas poblaciones de la provincia de Jaén, porque tenemos muy claro que la mejora de las comunicaciones representa más oportunidades y más futuro para los vecinos y vecinas de los municipios jiennenses".

Por su parte, Santiago Rodríguez ha valorado "la inversión millonaria" que se va a hacer en el municipio para la adecuación de varias carreteras: "de la que sube a Chiclana, de la que va hacia Castellar y de la que conecta con Venta de los Santos, aparte de una serie de actuaciones para construir escolleras que se están haciendo en el tramo de Chiclana de Segura a Venta de Los Santos".

En esta línea, el alcalde de esta localidad de El Condado ha incidido en que "la Administración provincial, como siempre, ayuda a los pueblos pequeños, algo que es muy de agradecer porque es necesario contar con unas buenas infraestructuras".

A juicio de Rodríguez, las inversiones en carreteras son "importantísimas para que los pueblos, sobre todo los pequeños, puedan ver mejorada la vida de los vecinos y vecinas, en este caso los de Chiclana de Segura y de los pueblos limítrofes, que también se van a ver beneficiados por esta actuación de la Diputación".