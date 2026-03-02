La Diputación de Jaén destinará más de 2,4 millones de euros a mejorar las carreteras que comunican con Lahiguera

Presentación del proyecto de mejora de la JA-3406. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

LAHIGUERA (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén invertirá más de 2,4 millones de euros en la mejora de las carreteras que comunican Lahiguera con el resto de la comarca de La Campiña y la provincia.

Así lo ha indicado el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, que, junto a la alcaldesa, Inmaculada Morales, ha presentado este lunes el proyecto de mejora de la JA-3406, de acceso norte al citado municipio.

Esta actuación contará con un presupuesto de más de 81.000 euros financiados por la Administración provincial a través del Plan de Infraestructuras Viarias Provinciales de 2026.

"Seguimos trabajando para arreglar todos los accesos y carreteras que comunican con este municipio. Junto a este proyecto de adecuación del acceso norte, vamos a comenzar muy pronto una actuación de mejora de la vía que une la localidad de Lahiguera con Villanueva de la Reina, con un presupuesto de 1,3 millones de euros", ha destacado.

Además, según ha añadido el responsable de Infraestructuras Municipales, "se está ejecutando ahora mismo la mejora del firme de la carretera que une Arjona con Lahiguera con más de un millón de euros".

"Demostramos nuestro absoluto compromiso con las comunicaciones de esta comarca y con el municipio de Lahiguera", ha asegurado, no sin incidir en que "las comunicaciones generan futuro, progreso, oportunidades y seguridad para los vecinos y vecinas".

Con respecto al proyecto presentado este lunes relativo a la JA-3406, Agea ha avanzado que en unos meses comenzarán las obras. Consisten en el refuerzo del firme de los casi 500 metros de esta carretera que conecta la población de Lahiguera hasta el cruce con la carretera autonómica A-311.

También contempla la limpieza de cunetas y arcenes, la renovación de los hitos kilométricos y de la señalización vertical y horizontal, la colocación de nuevos captafaros en los bordes de la calzada y el acondicionamiento de los accesos a caminos públicos.

En este sentido, ha subrayado "la apuesta de la Diputación por mejorar las comunicaciones de los pueblos pequeños y medianos de la provincia de Jaén". "Todo ello con un presupuesto récord para 2026 de 25 millones de euros, al que tenemos que sumar el arreglo de todos los desperfectos que ha ocasionado ese tren de borrascas que hemos sufrido y que igualmente va a suponer un esfuerzo económico importante", ha dicho.

Por su parte, la alcaldesa de Lahiguera ha agradecido a la Diputación este nuevo proyecto de arreglo de la entrada norte en dirección a Andújar. "Un acceso muy necesario para nuestro pueblo que en un plazo de un par de meses tendremos en perfectas condiciones", ha afirmado Morales.