La Diputación de Jaén destinará tres millones a acondicionar seis carreteras de la comarca de La Loma

Presentación del proyecto de intervención en la carretera JA-4108, que conecta las localidades de Baeza y Lupión - DIPUTACÓN DE JAÉN

JAÉN 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén va a destinar tres millones de euros a acondicionar seis carreteras de la comarca de La Loma. Una de estas intervenciones se llevará a cabo en la carretera JA-4108, que conecta las localidades jiennenses de Baeza y Lupión, una actuación cuyo proyecto de obra ha sido presentado por el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea.

La Administración provincial destinará "un presupuesto de 880.000 euros a esta obra financiada con cargo al Plan Infraestructuras Viarias Provinciales 2026". Así lo ha explicado José Luis Agea, que ha estado acompañado por el alcalde Lupión, Gonzalo Rus.

Las obras afectarán a los 5,5 kilómetros de esta vía, en la que se reforzará el firme, se instalará una nueva señalización y también captafaros que dan más seguridad cuando se circula por la noche.

Para el diputado, actuaciones como esta demuestran "el compromiso absoluto de la Diputación de Jaén por la mejora de la seguridad y la mejora de las comunicaciones en nuestra provincia".

En esta línea, Agea ha incidido en el "compromiso absoluto" de la Administración provincial por mejorar las carreteras, sobre todo por la importancia de que los "pueblos estén bien comunicados y también el mundo rural, ya que muchos agricultores se benefician del arreglo de estas vías de comunicación".