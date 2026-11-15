La Diputación de Jaén ejecuta obras de mejora en infraestructuras hidráulicas de Peal de Becerro

Visita a las obras en infraestructuras hidráulicas. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

PEAL DE BECERRO (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén está realizando actuaciones de mejora en infraestructuras hidráulicas de Peal de Becerro. Se centran, fundamentalmente, en la adecuación del depósito de agua principal del municipio y en la renovación de la conducción que facilita el abastecimiento a las poblaciones de Hornos de Peal y de Toya.

Así lo ha indicado este domingo en una nota el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, después de visitar estas intervenciones junto al alcalde de la localidad, David Rodríguez.

"Esta actuación prácticamente se encuentra ya finalizada, solo restan las conexiones", ha señalado Hidalgo. Junto a la adecuación del depósito y la sustitución de la conducción de agua a las pedanías pealeñas, incluye "la instalación de caudalímetros y elementos tecnológicos que permitirán operar en remoto con los equipos, conocer en todo momento la situación de las instalaciones e incluso detectar posibles fugas y, por tanto, actuar de manera inmediata en su reparación".

Estas obras, que cuentan con un presupuesto superior a los 145.000 euros, se enmarca en la convocatoria de ayudas de la Administración provincial para la mejora de infraestructuras hidráulicas en los municipios jiennenses menores de 20.000 habitantes, dotada con cinco millones de euros.