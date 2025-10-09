La Diputación de Jaén impulsa el envejecimiento activo en el foro '8.000 días' celebrado en la capital

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, acompañado de la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, en la celebración del foro '8.000 días'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, acompañado de la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha participado en la celebración en la capital jiennense del foro '8.000 días', que organiza la Cadena SER y que incide en "cómo la etapa vital posterior a los 60 años puede estar llena de oportunidades y de nuevas experiencias".

La Diputación de Jaén ha colaborado en esta actividad que se ha desarrollado en el Antiguo Hospital de San Juan de Dios y que ha contado también con la participación del periodista Pedro Piqueras; la experta en dietética y nutrición humana Ángela Quintas; la catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Jaén, Yolanda de la Fuente; y el director de Radio Jaén Cadena SER, José García.

En su intervención, el presidente de la Administración provincial ha alabado la organización de este foro, "que pone el foco en una etapa de la vida que también está llena de oportunidades para las personas, para el descanso, para nuevas y merecidas vivencias y también para que la propia sociedad aproveche su experiencia y su bagaje".

Asimismo, Reyes ha recordado las iniciativas que la Diputación de Jaén lleva a cabo para fomentar el envejecimiento activo, como el programa 'Mayores en acción', que está dirigido a mejorar la calidad de vida de este colectivo mediante su participación en talleres que abarcan desde teatro, gimnasia, baile, nuevas tecnologías o manualidades. Este año, han sido más de 8.300 las personas mayores de 65 años que han tomado parte en este programa que ha llegado hasta más de 120 núcleos de población del territorio provincial.

El título '8.000 días' de este foro de Cadena Ser, que ha recorrido ya distintas ciudades andaluzas, se inspira en la idea de que "aún quedan más de 20 años de vida plena tras la jubilación", para lo que ha contado con la participación de personalidades entre las que se encuentran, además de Pedro Piqueras, Maruja Torres, Luis García Montero o Nazaret Castellanos.