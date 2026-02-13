La Diputación de Jaén impulsa de nuevo la línea de ayudas de empleo intensivo dotada con tres millones de euros

Presentación de la línea de ayudas para la generación de empleo intensivo. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha puesto de nuevo en marcha la línea de ayudas para la generación de empleo intensivo, que está dotada con tres millones de euros y cuyas ayudas se pueden solicitar hasta el próximo 30 de septiembre.

El presidente, Francisco Reyes, acompañado por el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha presentado este viernes esta convocatoria, "que demuestra, una vez, más el compromiso de la Administración provincial con la generación de empleo y con el desarrollo económico de la provincia".

En este sentido, ha hecho hincapié en el esfuerzo presupuestario que realiza en este ámbito, a pesar de que el empleo no es una competencia propia de las diputaciones.

"No tener competencias no es una frase hecha, el no tener competencias quiere decir que no tenemos recursos económicos para la generación de empleo y que los recursos que dedicamos a ello son recursos que no llegan a los ayuntamientos para ayudarles a mejorar sus infraestructuras, sus servicios municipales o las propias infraestructuras que tiene la Administración provincial", ha subrayado.

Aun así, la Diputación de Jaén ha vuelto a impulsar esta convocatoria "ante la demanda y el interés empresarial", así como "ante la falta de respuesta por parte de quien tiene la competencia y tiene los recursos económicos". "Esto es, el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, a quien le hemos planteado este tema por escrito y también en la reunión que mantuve con él en julio", ha explicado Reyes

Además, ha valoraado la contribución de esta convocatoria a la creación de empleo en el territorio jiennense, ya que "ha sido una experiencia de éxito que ha permitido dedicar 33 millones de euros para sufragar los costes laborales de casi 2.400 empleos".

Esta línea de financiación "busca a atraer preferentemente a empresas del ámbito industrial, pero especialmente a aquellas que vengan a la provincia al rebufo del Cetedex (Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación), con el objetivo de colaborar con las mismas".

En este punto, Reyes ha lamentado que la Junta de Andalucía ha sacado convocatorias específicas para que se instalen empresas en otras provincias, como en Córdoba en torno al Colce o en Sevilla en torno al sector aeronáutico, "pero no lo ha hecho en la provincia de Jaén con el Cetedex".

CREACIÓN DE UN MÍNIMO DE 15 PUESTOS DE TRABAJO

A estas ayudas --que se pueden solicitar hasta el 30 de septiembre-- se pueden acoger empresas que presenten proyectos que supongan, al menos, la generación de 15 puestos de trabajo y que contemplen una inversión mínima que podrá oscilar entre 75.000 y 500.000 euros, en función del tamaño de la empresa, una cantidad que será menor para aquellas que hayan sido beneficiarias en convocatorias anteriores.

Esta subvención otorgada por la Diputación irá dirigida a sufragar el importe de los costes salariales de los puestos de trabajo creados durante dos años por la empresa beneficiaria, una cantidad que también variará en función del tamaño de la misma.

En concreto, las empresas de menor tamaño recibirán un 25 por ciento de la base subvencionable y las de tamaño mediano, un 20 por ciento, mientras que, en el caso de las grandes empresas, se sufragará el 15 por ciento.

Estos porcentajes de financiación se incrementarán un cinco por ciento más en el caso de proyectos empresariales que se ubiquen en el Parque Científico-Tecnológico de Geolit, en Mengíbar, o en el Parque Logístico de Santana, en Linares.

La cuantía máxima otorgada por la Diputación para la puesta en marcha de los proyectos empresariales que concurran a esta convocatoria será de 500.000 euros, aunque no podrá exceder de 250.000 euros para empresas que hayan recibido estos incentivos en años anteriores.