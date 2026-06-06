La Diputación de Jaén impulsa la Oficina Virtual Turística para digitalizar y modernizar la oferta provincial

Imagen de la fachada de la Diputación de Jaén (imagen de archivo) - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha puesto una nueva herramienta para avanzar en la digitalización y la modernización de la oferta turística de nuestra provincia. Se trata de la Oficina Virtual Turística, que se enmarca en el proyecto PID Jaén Turismo Inteligente que impulsa la Administración provincial y que está financiado con los fondos europeos 'NextGenerationEU' el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Sobre esta iniciativa, la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, ha mantenido en los últimos días una serie de reuniones con los responsables de turismo de los ayuntamientos jiennenses para presentarles esta nueva herramienta, cuya implantación "está avanzando a muy buen ritmo y que cuenta ya con la adhesión de 94 ayuntamientos jiennenses, lo que demuestra la implicación de los municipios de Jaén con la innovación, la cooperación y la mejora de los servicios turísticos", según ha remarcado la diputada en una nota.

Esta Oficina Virtual Turística, como ha explicado Inés Arco, "va a permitir a los municipios, especialmente a los más pequeños, ofrecer una atención turística dn formato digital y mejorará la experiencia de quienes nos visitan, además de que facilitará la gestión diaria de los equipos locales". Con propuestas como esta, "desde la Diputación Provincial seguimos trabajando para que Jaén sea una provincia más conectada, más inteligente y más competitiva desde*el punto de vista turístico".

Con el proyecto PID Jaén Turismo Inteligente, que cuenta con un presupuesto de 4,6 millones de euros y financiación NextGenerationEU, se persigue por un lado incorporar la tecnología y el uso de datos al sector turístico provincial, y por otro, que Jaén se integre a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes con dos productos turísticos fundamentales como son el oleoturismo y los parques naturales. Además, con esta plataforma se mejorará la experiencia de todas aquellas personas que decidan venir hasta la provincia jiennense para disfrutar de sus servicios turísticos.

En esta línea, PID Jaén Turismo Inteligente situará al territorio en el centro de la toma de decisiones, mejorando la planificación, la experiencia del visitante y el impacto positivo del turismo en la economía local. A través de la innovación, el uso inteligente de los datos y la cooperación institucional, la provincia de Jaén avanza de esta forma hacia un modelo de gestión turística "más eficiente, competitivo y alineado" con las nuevas formas de viajar.