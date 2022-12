La Diputación de Jaén impulsará la rehabilitación de la iglesia de Santo Domingo

JAÉN, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén impulsará la finalización de la rehabilitación de la iglesia de Santa Catalina Mártir de Jaén --más conocida como de Santo Domingo por formar parte del convento de los Dominicos-- después de que la Junta haya vuelto "la espalda a la ciudad" al no ejecutar el convenio acordado por ambas administraciones y aún "vigente".

Para ello, pretende captar fondos europeos a través de una convocatoria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Miteco) para potenciar la competitividad del patrimonio con uso turístico. En todo caso, de no lograrlos, asumiría la actuación con fondos propios.

Así lo ha indicado a Europa Press la vicepresidenta segunda de la Administración provincial, Pilar Parra, quien ha asegurado que la intención es recuperar la iglesia de Santo Domingo, titularidad de la Diputación, aunque cedida desde 1992 a la Consejería de Cultura.

Precisamente, la caducidad de esa cesión en 2026 y la necesidad de un nuevo marco jurídico que la amplíe ha sido planteada por el delegado de la Junta, Jesús Estrella, como condición para ejecutar la rehabilitación de este templo anexo al Archivo Histórico Provincial, que se ubica en el convento de Santo Domingo.

Parra ha apuntado que la solución para ponerlo en valor "la dio la Junta con el que fuera consejero de Fomento y Vivienda Felipe López" y el convenio firmado en junio de 2018 entre ambas administraciones. Establecía una inversión de 3,6 millones para rehabilitar el templo financiando la Diputación el 20 por ciento y la Consejería el 80 por ciento, de fondos Feder.

"Ese convenio está vigente, nosotros no hemos incumplido ningún artículo porque ninguno de ellos dice que tengamos que ampliar la cesión a la Junta de Andalucía en el número de años. Precisamente, el anterior consejero lo que pretendía era rehabilitar el BIC y que pasara a Diputación para que lo disfrutara los jiennenses", ha afirmado.

En este sentido, ha añadido que el objetivo era también "que fuera un revulsivo en el casco histórico" y que "pudiera ser un elemento más" para atraer visitantes a la capital, junto con otros espacios como el Centro Cultural Baños Árabes o el Antiguo Hospital de San Juan de Dios. Eso, según ha recalcado, "era lo que estaba previsto" y esperaban.

Sin embargo, "después de las declaraciones de Jesús Estrella" y dado también que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha presentado recientemente un programa de ayudas a la competitividad del patrimonio con uso turístico, la Administración provincial va a concurrir a esta convocatoria y lo hará aportando "lo que haya que aportar".

"Es decir, que prescindimos ya de ese convenio de la Junta, puesto que no vamos a incrementar el número de años (de cesión). La Junta, según el Estatuto de Autonomía, tiene competencia exclusiva sobre el patrimonio histórico y son múltiples las subvenciones y ayudas que se han dado para recuperar el patrimonio tenga la titularidad que tenga. No entendemos, por tanto, que si es un bien que se le cede a la Junta sí están dispuestos a intervenir y, si no, no están dispuestos", ha dicho.

Como ejemplo, Parra se ha referido a un reciente convenio del Ejecutivo autonómico con el Ayuntamiento de Almería para la rehabilitación de las Casas Consistoriales, titularidad del Ayuntamiento, "y le concedía, no ya de fondos europeos, sino de fondos propios 2,6 millones".

"O sea, que esto es inexplicable. Significa volverle la espalda a la ciudad de Jaén. Y, ante eso, esta Diputación, con fondos de la Unión Europea, del Ministerio de Industria y, si no nos conceden esa subvención, con fondos propios, va a rehabilitar la iglesia de Santo Domingo", ha subrayado.

Con ese objetivo y sumando también a expertos de la Universidad de Jaén que "han estudiado la historia de todo lo que encierra esa capilla", se trabajará para "ponerla al servicio de la ciudadanía y en línea de lo que está haciendo el Ayuntamiento para sacar el casco antiguo de la desidia y el abandono".

De ahí que, dada la cesión del bien a la Junta hasta 2026, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, haya remitido una carta al delegado del Gobierno andaluz solicitando el acceso para empezar "a trabajar de manera inminente" y llevar a cabo los estudios oportunos de cara a elaborar los proyectos y acometer después las obras.

Con respecto a la cuantía que supondría la intervención, la vicepresidenta ha explicado que habrá que esperar a concretarla, ya que existe "otra visión --respecto a la prevista en el convenio con la Junta--, que no es tapar lo que hay debajo, sino hacerlo aflorar y ponerlo en valor".

VIEJA RECLAMACIÓN

La iglesia de Santa Catalina Mártir de Jaén está cerrada desde 1972 y se sitúa en pleno casco histórico de la capital, muy cerca de otros atractivos patrimoniales como los Baños Árabes y el Antiguo Hospital de San Juan de Dios. Su recuperación y puesta en valor viene siendo reclamada por la ciudadanía desde hace mucho tiempo.

Se planteó, por ejemplo, como sede de los materiales elaborados para la exposición de 1992 'La arquitectura del renacimiento en Andalucía: Andrés de Vandelvira y su época' o, después, para acoger la muestra itinerante 'Andalucía Barroca', con la que Junta anunció que se reabriría y que al final se pudo ver en la Catedral entre finales de 2008 y principios de 2009.

Por tanto, pese a haber sido objeto de diversas intervenciones en estos años que han sumado cerca de dos millones de euros, sigue pendiente finalizar la rehabilitación de este Bien de Interés Cultural.