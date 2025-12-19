La Diputación de Jaén ha invertido este mandato más de 886.000 en infraestructuras municipales de Villatorres

Manuel Fernández y Juan Latorre, a la izquierda, en la visita oficial a Villatorres. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

VILLATORRES (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha destacado que la inversión de más de 886.000 que esta administración ha realizado este mandato en infraestructuras y equipamientos municipales de Villatorres.

Así lo ha indicado el también diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, durante la visita oficial que ha realizado este viernes a la localidad, acompañado por el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández.

Con motivo de esta visita, ha mantenido un encuentro de trabajo con el alcalde, Diego Calles, con quien ha analizado las actuaciones ejecutadas en Villatorres con financiación de la Administración provincial.

Latorre ha expresado el "agradecimiento sincero" al regidor "por la dedicación, por el compromiso y por el trabajo que ha realizado a lo largo de los últimos años", con un esfuerzo "por mejorar significativamente los servicios públicos y las infraestructuras de su municipio".

"Por eso, valoramos de forma positiva su gestión por el impacto que ha tenido en la vida de la gente", ha afirmado, no sin valorar también el apoyo de la Diputación, cuya "razón de ser son los pequeños y medianos municipios".

Por su parte, el alcalde de Villatorres ha agradecido a la Administración provincial la asistencia permanente a los pequeños municipios y ha detallado algunas de las actuaciones realizada con su respaldo.

"Hemos comprado maquinaria con los planes provinciales, se han invertido 200.000 euros en los depósitos municipales y se han podido hacer una infinidad de cosas. Si no fuese por Diputación, los pueblos pequeños estaríamos abocados a la despoblación y a no poder gestionar ni hacer nada", ha asegurado.

A través del Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios, el Ayuntamiento de Villatorres ha recibido más de 572.000 euros, que han permitido sufragar gasto corriente y la adquisición de una retroexcavadora mixta y un dumper.

Mediante el Plan Especial de Inversiones en Cultura y Deporte se van a destinar 80.000 euros para mejorar el gimnasio, los servicios y despachos de las instalaciones deportivas, así como las gradas e iluminación del campo de fútbol.

Otras actuaciones importantes que han contado con el apoyo económico de la Diputación han consistido en las obras de emergencia del edificio municipal de la calle Pablo Iglesias, la adaptación del salón de plenos del Ayuntamiento, la reparación del depósito de agua o la mejora del centro de acopio de residuos de la construcción y demolición.

También en estos dos últimos años, la Diputación ha cofinanciado con 20.000 euros el espacio empresarial de Villargordo inaugurado esta semana, y destinará 30.000 euros a la adecuación del espacio empresarial de Vados de Torralba.

COLABORACIÓN

En este sentido, el subdelegado del Gobierno ha destacado el empuje realizado en los últimos años por el equipo de gobierno para favorecer infraestructuras públicas y mejores servicios. "Es un ejemplo de como desde las administraciones locales se pueden mejorar el día a día y la calidad de vida de sus vecinos y vecinas", ha declarado.

Además, Fernández ha señalado el trabajo conjunto y la colaboración con el sector empresarial de la localidad para una mayor generar riqueza y bienestar entre la ciudadanía.

Entre las actuaciones que se desarrollan en la localidad, ha aludido a las que cuentan con financiación gestionada por el Gobierno de España, así como en el marco del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), que en los últimos tres años ha permitido la contratación de cerca de 900 vecinos y vecinas, con una inversión total que supera los 1,8 millones de euros.

Al hilo, ha defendido la importancia de actuaciones del PFEA, que "permiten revalorizar el patrimonio y el tejido productivo de municipios ligados al medio rural además de ofrecer estabilidad en el régimen agrario".

La ampliación del cementerio, la mejora de espacios públicos como la remodelación de la plaza San Miguel y de algunas de las vías urbanas o la recuperación de espacios públicos para su uso son algunos de los ejemplos que ha detallado.

Igualmente, ha querido elogiar el papel de la Diputación de Jaén a la hora de colaborar y cofinanciar proyectos en el municipio. "Estos fondos son fundamentales para garantizar la estabilidad laboral en el sector agrario y mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y afianzan las personas en sus territorios de origen", ha indicado.

También se ha referido a las ayudas concedidas por el Gobierno de España a la provincia jiennense por valor de casi 100 millones de euros a través de los fondos europeos EDIL y que beneficiarán a 65 municipios jiennenses.

"Entre ellos, el municpio de Villatorres, que recibirá una ayuda crucial para hacer posible proyectos por valor de más de un millón de euros para la creación de un sendero ciclista, la instalación de sistemas fotovoltaicos o la modernización de espacios urbanos más funcionales y accesibles", ha explicado.

VISITA A HACIENDA EL PALO

En el marco de esta visita a Villatorres, Latorre y Fernández se han desplazado a las instalaciones de la almazara Hacienda El Palo, cuyos aceites de oliva virgen extra cuentan con numerosos reconocimientos naciones e internacionales y donde se desarrolla un proyecto de aprovechamiento del alperujo.

El subdelegado del Gobierno ha aprovechado para agraceder "el esfuerzo del sector en la provincia y su trabajo basado en la excelencia para crear riqueza económica, social, cultural y turística en torno al aceite de oliva".