Diputación de Jaén invertirá 140.000 euros en la mejora de infraestructuras hidráulicas de Villarrodrigo

JAÉN 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén llevará a cabo la adecuación de diversas infraestructuras hidráulicas en Villarrodrigo con una inversión cercana a los 140.000 euros. El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, visitó la localidad junto a la alcaldesa, Virtudes Ojeda, para informar sobre este proyecto, incluido en la línea de subvenciones destinada a municipios de menos de 20.000 habitantes.

Según ha informado la institución provincial en una nota, Hidalgo ha enmarcado que la Diputación ha destinado un total de cinco millones de euros para la mejora de infraestructuras hidráulicas municipales, con el objetivo de colaborar con los consistorios en la gestión eficiente del agua y en la preparación ante los retos derivados del cambio climático.

Las actuaciones previstas en Villarrodrigo incluyen la instalación de equipos de telemando y telecontrol, placas fotovoltaicas y contadores sectoriales que permitirán detectar posibles fugas. Este sistema facilitará la gestión de los contadores, así como el control de los depósitos de Onsares y Villarrodrigo y de las instalaciones de sondeo.

Además, se instalará un sistema electrónico de emisión de ondas de radiofrecuencia en la salida del depósito de Villarrodrigo y se renovará la tubería que conecta los depósitos con la red de distribución de abastecimiento.

El diputado ha asegurado que la Diputación se hará cargo de todo el proyecto, desde la redacción hasta la licitación y ejecución de las obras, sin que el ayuntamiento tenga que aportar recursos económicos.

El proyecto forma parte del compromiso de la Diputación de Jaén con la modernización y eficiencia de los servicios municipales, buscando garantizar un suministro seguro y sostenible del agua en todos los municipios beneficiarios.