La Diputación de Jaén invertirá más de 900.000 euros para mejorar la carretera que une Peal de Becerro con Toya

JAÉN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén va a invertir más de 900.000 euros en la mejora de la carretera JA-7106, que conecta Peal de Becerro con la población de Toya.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, junto al alcalde, David Rodríguez, ha presentado este viernes el proyecto, que se va a llevar a cabo en los algo más de seis kilómetros de esta vía y que está incluido en el Plan de Infraestructuras Viarias Provinciales de 2026.

"Estamos en un municipio industrial en el que también tiene mucho peso la agricultura, a lo que se suma la puesta en valor de su patrimonio histórico, lo que hace muy necesaria esta actuación en esta carretera en la que vamos a mejorar la seguridad vial de aquellos vecinos que viven todo el año o por temporadas en el núcleo urbano de Toya", ha explicado Agea.

Entre las actuaciones previstas, se contempla la limpieza de cunetas y arcenes, la construcción de una nueva cuneta rebasable en un tramo de 250 metros, la colocación de escollera en zonas donde se han detectado procesos erosivos y el refuerzo del firme con una nueva capa de rodadura en toda la longitud de la vía.

También se procederá a la renovación de la señalización vertical y horizontal y la instalación de captafaros retrorreflectantes en los bordes de la calzada.

"Hemos trabajado este proyecto muchísimo con el alcalde de Peal de Becerro para detectar las debilidades que tiene esta carretera y se le va a dar una solución definitiva a distintos tramos que estaban sufriendo hundimientos por la erosión del terreno", ha afirmado Agea.

Ha destacado que la Diputación está "trabajando para poner en marcha los arreglos estructurales que ha causado este tren de borrascas", además de seguir trabajando para ejecutar los 25 millones de euros que ha presupuestado para el arreglo de las vías que son de su titularidad.

"Toda una apuesta por el mundo rural, por las comunicaciones entre municipios pequeños y medianos de una provincia y toda una apuesta por la industria, por el turismo y la agricultura que tienen muchos municipios, como es el caso de Peal de Becerro", ha valorado el responsable de Infraestructuras Municipales.

Por su parte, el alcalde ha señalado que, desde que el Ayuntamiento trasladó la necesidad de arreglar esta carretera, la han "andado metro a metro para ver cada unas de las patologías que tiene y diseñar un proyecto que no solo la mejore, sino que dé solución a los deslizamientos que presenta".

En este sentido, ha puesto el acento en el trabajo prioritario que desde el Consistorio pealeño se realiza con la población de Toya, donde se encuentra el yacimiento íbero de las tumbas principescas.