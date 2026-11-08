La Diputación de Jaén participa en Baeza en la entrega del Premio Internacional de Poesía 'Antonio Machado'

Entrega de la trigésima edición del Premio Poesía Antonio Machado. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

BAEZA (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

El Paraninfo de la Antigua Universidad de Baeza (Jaén) ha acogido este domingo 8 el acto de entrega de la trigésima edición del Premio Internacional de Poesía 'Antonio Machado', que convoca el Ayuntamiento baezano con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén y que este año ha recaído en el autor canario Manuel Alejandro del Rosario, por su obra titulada 'Estrecho'.

Según ha concretado la institución provincial en una nota, el vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales, ha participado junto al alcalde de esta localidad, Pedro Cabrera, en este acto, donde se ha puesto de manifiesto que este año se han presentado 630 trabajos remitidos por autores de los cinco continentes.

Durante su intervención, Perales ha puesto de manifiesto que "este encuentro nos permite reconocer la importancia de la poesía, la literatura y la creación artística en la sociedad actual". Una cita que, además, "viene a reconocer a Antonio Machado como una de las figuras más importantes de la literatura española contemporánea, un autor muy vinculado a nuestra provincia en general, y a Baeza en particular", que, a juicio del vicepresidente segundo de la Diputación, es "sin duda uno de los elementos fundamentales del patrimonio cultural de nuestra tierra, donde escribió algunos de sus poemas más recordados".

Por todo esto, Perales ha justificado que la Administración provincial colabore con el Ayuntamiento baezano desde las primeras ediciones de este certamen, que está dotado con un premio de 6.000 euros, al que se suma la publicación de la obra ganadora en la editorial Hiperión y un trofeo en bronce donado por la Escuela de Arte 'Gaspar Becerra' de Baeza. Esta entrega de premios se realiza tradicionalmente en noviembre para conmemorar la llegada en este mes de Antonio Machado a Baeza en el año 1912.