La Diputación de Jaén participa en Nantes en un encuentro sobre experiencias innovadoras europeas en materia de juventud

JAÉN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha participado en la ciudad francesa de Nantes en un encuentro de trabajo para conocer experiencias europeas innovadoras en materia de juventud.

La diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, ha asistido a esta cita, enmarcada en el proyecto Erasmus+ Juventud KA151 de movilidad de profesionales, personas voluntarias y beneficiarias, cofinanciado por la Unión Europea y organizado en colaboración con las asociaciones Accoord y Europa 2020.

"Para la Diputación de Jaén es muy importante participar en estos espacios europeos porque, aparte de que nos permite compartir experiencias y aprender de otros territorios, también nos facilita conocer buenas prácticas en materia de juventud con el objetivo de que, después, las podamos trasladar a nuestros municipios y adaptarlos a la provincia", ha explicado.

Durante este encuentro de trabajo --que también ha contado con una docena de profesionales de juventud de la comunidad andaluza--, se está "conociendo de primera mano experiencias innovadoras dirigidas al fomento de la participación juvenil, también en educación no formal, en trabajo comunitario, en sostenibilidad y en movilidad europea".

El programa ha ido diseñado por la asociación Accoord, que impulsa actividades educativas y culturales dirigidas a niños, jóvenes y adultos de Nantes, y ha incluido visitas a espacios en los que se llevan a cabo propuestas y programas en materia de juventud.

Así, los participantes se han desplazado a la Maison de l'Europe, un espacio vinculado a la ciudadanía europea, la movilidad y el voluntariado, y han realizado una visita técnica al centro comunitario de la Isla de Nantes.

Además, han conocido el espacio Port-Barbe, en el que se realizan experiencias vinculadas a actividades deportivas, culturales, científicas y de sensibilización medioambiental, así como Studio 11-15, que trabaja con adolescentes. Igualmente, ha visitado la sede de Les Francas, una organización francesa de referencia en el ámbito de la educación popular.

Por último, han mantenido reuniones con responsables de proyectos de movilidad internacional de las regiones de Bretaña y Países del Loira. "Hemos venido a Nantes a aprender, compartir y seguir construyendo nuevas oportunidades para la juventud de la provincia de Jaén, con el que objetivo de seguir avanzando en políticas de juventud que hagan protagonistas a nuestra juventud y generen nuevos espacios de participación", ha concluido Ruiz.