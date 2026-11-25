Presentación del Concierto de Fin de Año de la Orquesta Sinfónica Castulum. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

LINARES (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales, ha participado este miércoles 25 en la presentación del Concierto de Fin de Año que la Orquesta Sinfónica Castulum ofrece el próximo 27 de diciembre en el Teatro Cervantes de la ciudad de Linares, un acto en el que Perales ha manifestado la importancia de apoyar el talento cultural de la provincia y de eventos como este recital.

En esta presentación, en la que también han tomado parte la concejala de Cultura, Festejos y Tradiciones del Ayuntamiento de Linares, Susana Ferrer, y el director de esta orquesta, Alfredo Catalán, el vicepresidente segundo de la Administración provincial ha justificado el apoyo de esta institución a este concierto con el argumento de que "hay que reconocer que la cultura es una seña de identidad de la provincia de Jaén, con dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, con eventos culturales en todo el mapa provincial de gran calidad y envergadura", una cultura que, ha añadido, "también forma parte de la dinamización económica de ciudades como la de Linares".

En esta línea, ha asegurado que "por eso vamos a seguir apoyando iniciativas como la que nos presenta la Orquesta Sinfónica Castulum aquí en Linares el próximo día 27 de diciembre en momentos que no están siendo fáciles, cuando en algunas partes de España incluso se están censurando algunas actuaciones culturales, algo que creo que va en contra de lo que representa o debería de representar la cultura en nuestra sociedad".

Por último, Perales ha invitado "a todos los linarenses y a las personas que se desplacen durante esas fechas a nuestra ciudad a que vengan y presencien la calidad que tiene esta orquesta y el gran elenco de solistas y coros que van a representar las distintas propuestas musicales que se van a desarrollar en ese evento".

Un programa que, como ha detallado el director de esta orquesta, Alfredo Catalán, "incluirá una primera parte muy navideña y una segunda que se parece ya más a los conciertos clásicos que estamos acostumbrados de fin de año, tipo Viena".